Haute-Savoie : une bactérie sur la plage d'Excenevex aurait rendu malade cinq enfants

La baignade dans le Léman est interdite à Excenevex en Haute-Savoie depuis vendredi 14 août, suite à des premières analyses. Et d'autres suivent ce lundi pour confirmer la présence d'une bactérie Escherichia coli porteuse d'une toxine particulière - une shigatoxine - sur la plage.

L'Agence régionale de santé explique avoir été alertée suite à un syndrome hémolytique et urémique contracté par cinq enfants ; autrement dit une maladie touchant le système digestif, entraînant notamment des diarrhées sévères pouvant conduire à une hospitalisation. Les cas sont isolés en France (100 à 150 cas par an dans le pays selon le docteur Anne-Marie Durand, directrice de la santé publique à l'ARS). Généralement, la contamination passe par l'alimentation, d'une bactérie E. coli présente dans la nourriture, souvent des fromages au lait cru ou un steak mal cuit. Beaucoup plus rare : elle peut passer par l'eau, si la bactérie est porteuse d'une shigatoxine.

C'est ce qui est suspecté à Excenevex, et que les analyses de ce lundi doivent confirmer. Les résultats devraient être connus mardi ou mercredi. D'autres prélèvements vont être effectués aussi sur les plages attenantes, notamment à Sciez.

Les cinq enfants sont tous passés par la plage d'Excenevex

Les recherches indiquent que les cinq enfants ayant contracté la maladie n'ont pas ingéré de nourriture suspecte. Ils sont âgés de 10 mois à 6 ans, et vivent dans plusieurs endroits en France. En revanche, tous ont un point commun : ils sont venus sur la plage d'Excenevex pendant les deux dernières semaines de juillet, au cours de vacances en famille notamment. En buvant simplement la tasse, ou en jouant dans du sable mouillé contaminé et en portant leurs mains à la bouche, ils ont ainsi pu ingérer la bactérie.

L'Agence régionale de santé ne donne pas plus de précision sur l'origine de ces enfants, ni sur leur état de santé actuel. Elle indique toutefois que certains d'entre eux ont été gravement atteints et ont dû être hospitalisés.