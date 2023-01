Haute-Savoie : une cagnotte en ligne pour Gohan, un petit garçon de deux ans atteint d'un cancer rare

Depuis la mi-septembre, la vie de la famille Kamsorn s'est comme arrêtée. Leur fils de deux ans Gohan souffre d'une forme de leucémie très rare. Le petit garçon est hospitalisé à Grenoble depuis quatre mois. Après avoir tenté plusieurs chimiothérapies, les espoirs reposent désormais sur de la thérapie ciblée. Une cagnotte en ligne a été lancée pour les aider à faire face.

"Le petit s'est mis à avoir des petites taches rouges sur les joues et sur le haut du corps"

C'est début septembre que la maman de Gohan commence à avoir des premiers signes qui l'inquiètent. Sébastien, son papa, se souvient : "le petit s'est mis à avoir des petites taches rouges sur les joues et un peu sur le haut du corps". Son état se dégrade très vite. Le petit garçon est hospitalisé à Grenoble.

"Il a eu des analyses pendant un mois. Perte de poids, son ventre qui enflait, une énergie qu'il perdait de plus en plus", raconte son papa. Et ce n'est que mi octobre qu'un premier diagnostic tombe : "son pronostic vital est vraiment engagé à ce moment-là. On commence à nous dire qu'on est face à une forme de cancer. Mais les médecins à Grenoble ne savaient pas lequel. Ils décident à ce moment-là, de faire une chimiothérapie d'urgence".

Des traitements ciblés pour sauver Gohan

Mais les chimios ne permettent pas de le sauver. Tous leurs espoirs reposent désormais sur une thérapie ciblée. L'équipe du CHU de Grenoble les a commencés la semaine dernière, le jeudi 19 janvier. "Peut-être que le traitement ciblé va le sauver. Mais on n'en est pas sûr à 100 %. Ces traitements vont vraiment cibler les cellules du cancer pour dire de diviser ces cellules et de les empêcher de se reproduire".

Le cas si rare de Gohan est étudié à Grenoble, Lyon et Paris. Son papa craque : "quand on commence à vous parler de qu'est ce qu'on fait si ça fonctionne pas ? Est ce qu'on s'acharne ou est ce qu'on l'accompagne en calmant la douleur ? Et ça, c'est vraiment très dur à entendre".

"Les soutiens qu'on continue à recevoir, au-delà de la cagnotte, c'est précieux"

Les parents de Gohan sillonnaient les marchés de Haute-Savoie avec leur food-truck de plats thaïlandais jusqu'à l'annonce de la nouvelle en septembre. Avec les allers-retours à Grenoble, complètement épuisé, Sébastien Kamsorn s'est résigné à lancer une cagnotte en ligne pour se rendre le plus possible auprès de lui dans sa chambre d'hôpital. "Ce qui nous fait tenir d'abord, c'est Gohan. Mais le soutien qu'on a des gens au-delà de la cagnotte, moralement aussi, ça fait beaucoup. C'est très précieux".

Avec l'argent de la cagnotte, le papa de Gohan a pu arrêter un temps les marchés. Il a repris le travail, mais aménage son temps pour aller voir son fils à l'hôpital à Grenoble. Pour aider la famille Kamsorn, les dons sont à faire s ur la plateforme leetchi.