Haute-technologie en santé : l'isérois eCential Robotics remonté à bloc !

Alors qu'elle ambitionne de placer sa plateforme d'assistance par imagerie dans tous les blocs opératoires, la société iséroise eCential Robotics présente un bras robotisé qui permettra de sécuriser encore plus les gestes chirurgicaux. Prochaine ambition : une usine en Isère !

L'entreprise iséroise eCential Robotics ambitionne de devenir ni plus ni moins qu'un "standard" des blocs opératoires en matière de sécurisation et optimisation des gestes chirurgicaux. Une ambition qui commence sérieusement a faire parler d'elle avec la présentation récente lors d'un forum professionnel d'un nouvel outil fonctionnant avec sa plateforme d'imagerie : un bras robotisé qui, une fois bloqué sur sa cible, compense même en temps réel la respiration du patient. Un bras qui ne tremble pas, ne fatigue pas et guide fidèlement les instruments de chirurgie jusqu'au cœur de la colonne vertébrale par exemple.

Des avantages technologiques

Les opérations, sensibles et de haute précision, du rachis, sont en effet les premières sur lesquelles s'est positionné eCential Robotics, depuis sa naissance en 2009 sous le nom de Surgivisio. La start-up a développé, avec le CHU de Grenoble Alpes notamment, une plateforme qui, pour faire simple, est une sorte de scanner hyper articulé et économe en rayons X, qui permet au chirurgien de voir fidèlement sur écran ce qu'il est en train de faire. Une technologie qui, en rendant les opérations moins invasives, rend service tout autant aux soignants (plus grande sécurité), qu'aux hôpitaux (opérations moins longues et avec moins de soins de suites), qu'aux patients qui se remettent ainsi plus facilement. Elle a déjà séduit huit établissements hospitaliers : six en France (dont le CHU de Grenoble), un en Italie et un en Allemagne. 1500 opérations ont déjà été réalisées avec son concours. La concurrence ne manque pas mais eCential Robotics aurait - assurent ses responsables - "de nombreux avantages du point de vue technologique et d'un point de vue modèle". La plateforme eCential Robotics fonctionne notamment sur la base d'applications, développées en interne, qui vont permettre des évolutions sans changer d'appareil. Elle est compatible avec tous les instruments de chirurgie, tous les systèmes de blocs opératoires et elle irradie moins le patient, ainsi que les équipes, que des appareils concurrents.

L'actuel siège d'eCential Robotics à Gières © Radio France - Laurent Gallien

Un bras pour guider le chirurgien

Et le "co-bot" présenté récemment ne sera - il est en cours de certification CE - qu'un atout de plus. Une fois le patient "scannérisé" le chirurgien dessine, en quelque sorte, l'intervention sur écran et le bras robotisé, grâce a un jeu de capteurs et de caméra 3D, va se placer exactement là où il faut pour insérer les outils chirurgicaux. Cela reste "un assistant, explique Laurence Chabanas, directrice générale de eCential Robotics, pour garantir effectivement l'atteinte de la cible anatomique que le chirurgien vise mais le geste vraiment d'intervention est réalisé par le chirurgien". Une innovation supplémentaire qui semble trouver un écho favorable dans la profession.

Un institut de formation et bientôt... une usine

Pour améliorer la prise en main de ses appareils et les présentations clients, eCential Robotics a mis en place un "Institut" dans le bassin grenoblois, où elle ambitionne de continuer à grandir. Passée en deux ans de 40 à 120 salariés, la société continue à recruter pour passer notamment à une phase industrielle de production. Aujourd'hui ses plateformes, éléments par éléments, traversent l'Europe en long et en large entre sous-traitants pour les pièces, les usinages, les assemblages, le nettoyage etc. Une situation qui, outre qu'elle coûte cher en bilan carbone, n'est pas non plus satisfaisante en matière de rapidité de construction. Aujourd'hui ça va mais eCential Robotics ambitionne à terme de vendre "plusieurs centaines" de ses plateformes par an. Pour suivre ces cadences elle cherche 6 000 mètres carrés dans le bassin grenoblois, où elle souhaite rester implantée, pour construire une usine "d'ici un à trois ans". eCential Robotics pourrait bien devenir... essentielle ici. L'Etat y est sensible d'ailleurs, qui a déjà doté eCential Robotics de 300 000 euros dans le cadre du plan de relance et qui pourrait encore demain aider l'entreprise dans sa croissance.