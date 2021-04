Haute-Vienne : au Vigen, le vaccin AstraZeneca aussi interroge

Au Vigen, certains patients s'inquiètent. Sabine, à 48 ans, a reçu sa dose il y a plusieurs semaines, comme son mari. De l'AstraZeneca. "C'était avant qu'on apprenne ces cas de thromboses." Alors forcement, depuis, "ça trotte dans la tête" explique-t-elle. "D'autant qu'on ne sait pas si on sera vacciné en deuxième dose" craignait-elle. La Haute Autorité de Santé a tranché pour elle : les personnes concernées auront le choix entre les deux vaccins à ARN messager, au choix Pfizer ou Moderna.

Les médecins de campagne en première ligne

Selon un sondage,sept Français sur dix prêts à se faire vacciner, mais pas avec l'AstraZeneca. A son bureau, le docteur Mickaël Frugier coordonne, avec ses confrères, les injections disponibles dans son cabinet, surlignant en rose chaque dose réalisée. Ses listes sont colorées presque entièrement concernant les plus de 75 ans. En revanche, pour les 55 et plus, c'est très limité. Quant à l'AstraZeneca, "il y a un vrai désamour" constate-t-il. "70 ou 75% des gens n'en veulent plus."

"A partir du moment où le vert est dans la pomme, les gens se disent que peut-être on leur cache des choses."

Pour le docteur Mickaël Frugier, il s'agit plus d'une erreur de communication. "Une campagne de vaccination ne se réussit que lorsqu'il y a une bonne communication et de la pédagogie." L'apanage bien souvent du médecin de campagne, qui doit trouver les mots pour rassurer. "On a fait, avec mes confrères, beaucoup des vaccinations avec de l'AstraZeneca. Nous n'avons pas eu d'effets secondaires grave" de type thrombose, par exemple. "On arrive à faire relativiser un peu les gens sur cette question notamment" note le médecin.

Néanmoins, cela ne décourage pas tout le monde. Tanguy vient parler vaccination avec son médecin traitant. Il n'a pas encore l'âge pour se faire vacciner, mais il n'hésitera pas. "Je comprends que sa mise en place a été assez rapide. Mais, si on me dit qu'il est fiable, j'y vais" explique le jeune homme. Comme beaucoup, il met donc sur un piédestal la parole de son médecin, qui est donc, en première ligne.