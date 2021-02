Le RPI de Châteauneuf-Neuvic-Entier et le collège de Châteauneuf-la-Forêt ont dû fermer mercredi soir, en raison d'un foyer de contamination de Covid-19, dont plusieurs cas de variant anglais. Les établissements scolaires ne rouvriront pas avant le retour des vacances scolaires.

Haute-Vienne : écoles et collège de Châteauneuf et Neuvic fermés pour cause de Covid-19

Le RPI de Châteauneuf-Neuvic-Entier et le collège de Châteauneuf la Forêt ont dû fermer leurs portes jeudi soir en raison de foyers de Covid - illustration

Après l'apparition progressive de plusieurs cas de Covid-19 au sein des écoles de Châteauneuf-la-Forêt et de Neuvic-Entier, réunies en RPI, la préfecture de la Haute-Vienne a décidé, mercredi soir, de fermer les deux établissements.

Au vu de la situation sanitaire sur les deux communes, où la circulation du virus semble élevée avec 7 cas dépistés, et compte tenu du brassage d'élèves entre les enfants de primaire et les collégiens de Châteauneuf, qui utilisent la même cantine, la principale du collège et le rectorat ont également décider de fermer également le collège.

Une circulation active du virus dans les deux communes

Au total, 9 cas de Covid-19 ont été recensés au sein de l'école primaire de Châteauneuf (dont 2 de variants anglais confirmés) et 2 cas ont été détectés au sein de l'école maternelle. L'ensemble des élèves et du personnel du RPI étant classé comme cas contact, plusieurs dizaines de personnes sont à l'isolement et le fonctionnement normal des établissements ne pouvait pas être assuré.