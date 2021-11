Haute-Vienne : ils se mobilisent pour la vaccination des aînés isolés

L'heure est à la troisième dose pour tous les plus de 18 ans qui ont reçu leur deuxième injection il y a 5 mois. Dans les milieux ruraux, les aînés sont au cœur des attentions. Au centre médical de Nantiat, les élus et même les médecins retraités se mobilisent pour vacciner vite.

La cinquième vague inquiète les autorités. L'heure est à la mobilisation générale, même dans les milieux ruraux. Au Centre médicale de Nantiat en Haute-Vienne, la préfète du département, Fabienne Balussou, est venue ce samedi rappeler "l'importance de la vaccination" mais aussi "saluer le travail des équipes".

Mobilisation générale

Dans le centre, c'est l'effervescence. Les aînés viennent se faire injecter leur troisième dose. "Nous avons 140 vaccins à réaliser en une matinée", souffle Marcel Raisson. "J'ai travaillé dans ce cabinet durant 38 ans et je suis à la retraite depuis 9 ans maintenant, il fallait venir aujourd'hui pour prêter main forte aux équipes. Nous le devons à nos habitants (Marcel est aussi première adjoint de Nantiat), pour notre nation mais aussi pour la planète toute entière."

Même si le rythme est soutenu, les seniors apprécient ce dévouement. En salle d'attente, Roger Michel, 87 ans, patiente. Il doit attendre les 15 minutes réglementaires après son injection. "Je me vaccine une troisième fois pour moi et pour les autres", explique le retraité. "Là tout se passe bien. Regardez ! Les médecins, les infirmières, ils sont tous là pour nous et ça va vite, sans problème."

Le docteur Raisson est sorti de sa retraite pour aider le corps médical. © Radio France - TV

Dans la salle d'à côté, c'est Jean qui se fait vacciner pour la troisième fois contre la Covid. Jean est le doyen du bourg de Pellechevant non loin de Nantiat. C'est l'adjoint de la commune d'à côté, de Chamberet, qui a ramené l'aîné. "Nous sommes là pour aider nos seniors. Cette vaccination est importante surtout pour eux qui sont les plus fragiles", soutient l'élu.

De nouvelles doses dès la semaine prochaine

Dans le nord de la Haute-Vienne, depuis les annonces d'Olivier Véran, le ministre de la santé, les créneaux de vaccinations sont partis comme des petits pains. "En seulement une matinée, nous avons eu 200 doses réservées, explique Arnaud David le direct de l'hôpital intercommunal du Haut Limousin. Il va falloir être un peu patient mais dès la semaine prochaine, nous allons recevoir de nouvelles doses et donc de nouveaux créneaux."

Pour prendre rendez-vous, il faudra se rendre sur le site Doctolib ou tout simplement en contactant son médecin-traitant ou son pharmacien.