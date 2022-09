Haute-Vienne : inquiétude autour de la fermeture temporaire d'un service de l'hôpital de Magnac-Laval

Le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de l'hôpital de Magnac-Laval (87) est fermé depuis un mois et va le rester encore au moins deux semaines. En cause : des problèmes de recrutement de personnels infirmiers et le départ annoncé d'un médecin. Une association lance une pétition.

Le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de l'hôpital de Magnac-Laval, en Haute-Vienne, est fermé depuis un mois et va le rester encore au moins deux semaines. En cause : des problèmes de recrutement de personnels infirmiers et le départ annoncé d'un médecin (qui est toujours en place pour l'instant). Une situation qui suscite beaucoup d'inquiétude parmi les habitants du secteur. Car une fermeture de service, même temporaire, n'est jamais très bon signe. "Plein de gens ne vont pas avoir accès aux soins pendant un certain temps, et c'est quand même handicapant" estime Marine, qui habite la commune, "handicapant pour la population de Magnac et celle des alentours car l'hôpital ne touche pas que Magnac" dit-elle. "Ce n'est pas rassurant, c'est un non-respect de la vie des gens, c'est très, très, grave à mon avis" dit un habitant du secteur, "en plus on est une population vieillissante, donc il y a des besoins toujours plus importants" complète un autre.

L'avenir du site de Magnac-Laval est-il menacé ?

Dans le sillage de ces inquiétudes, la rumeur d'une fermeture future de l'ensemble de l'unité de Magnac-Laval s'est répandue. Faut-il y vraiment s'en inquiéter ? "Absolument pas" répond sans détour Maire-Dominique Périot, la Directrice-Adjointe de l'Hôpital Intercommunal du Haut Limousin. "Absolument pas, Magnac-Laval, c'est un gros site médico-social, qui n'est pas du tout remis en cause" insiste-t-elle, martelant que la fermeture du SRR début août est "vraiment un problème infirmier, c'est une profession en tension, et en période d'été on ne peut plus faire appel à l'intérim, l'intérim ne répond pas, et donc on a été obligé de faire autrement". Les patients concernés sont orientés vers les autres sites de l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin, c'est-à-dire à Bellac et au Dorat.

Site de l'hôpital de Magnac-Laval © Radio France - Alain Ginestet

Mais cette situation reste tout de même inquiétante pour l'Association de défense des usagers du service public en Haute-Vienne, qui s'est saisie du dossier et a lancé une pétition de soutien au site et à ses personnels. Une initiative pour signifier aussi à l'ARS (Agence Régionale de Santé) que "les patients du milieu rural ne sont pas des citoyens de seconde zone" dit le texte de la pétition.

La Direction de l'hôpital gère la misère

"Personne ne met en cause la Direction de l'hôpital, elle gère la misère si l'on peut dire" explique Gilles Edme, le Vice-Président de l'Association "mais en finalité, ce qui nous inquiète c'est que de ce fait là, nous perdons vingt lits médicalisés". Et de rappeler qu'"en milieu rural, cet hôpital de proximité reconnu comme tel par l'ARS est très important". "Notre alerte est faite pour que tout le monde s'unisse pour trouver des solutions", explique Gille Edme, qui formule aussi des propositions concrètes. "Nous, on souhaiterait des formations d'infirmières et d'aides-soignants en local pour qu'on puisse éventuellement avoir du personnel qui soit attaché à son secteur" conclut-il.

Le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de l'hôpital de Magnac-Laval devrait rester fermé jusqu'au 15 septembre prochain. Au moins.