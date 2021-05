Haute-Vienne : le moustique tigre est là !

Cette fois c'est confirmé, le moustique tigre a officiellement fait son apparition en Haute-Vienne. Après la Corrèze en 2017, c'est au tour du département voisin d'être colonisé par cet insecte. En Nouvelle-Aquitaine seule la Creuse n'est pas encore concernée, mais cela ne serait tarder si l'on se réfère à la carte de France du site Vigilance-Moustiques, qui vient de classer la Haute-Vienne en rouge.

Une fois implanté, il est impossible de l'éradiquer! - Sandrine Auvinet, ingénieur d'étude sanitaire à l'ARS 87

Les premiers spécimens ont été détectés et signalés dans un quartier de Saint-Yrieix-la-Perche, où une campagne de sensibilisation et de prévention doit avoir lieu auprès de la population, d'ici la fin du mois de mai, afin de limiter sa propagation : "Une fois implanté, il est impossible de l'éradiquer ! On ne peut plus le faire disparaître, en revanche on peut très facilement limiter sa propagation sur un territoire en effectuant les bons gestes", insiste Sandrine Auvinet, ingénieure d'étude sanitaire à l'ARS 87.

A la différence de son cousin, apparu depuis très longtemps sous nos latitudes, le moustique tigre ne pique que la journée. Plus petit, il est rayé de noir et de blanc, et la femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs en l'espace de 3 semaines, sa durée de vie.

Il adore les points d'eau stagnante. C'est pour cette raison qu'il est important d'appliquer les bons gestes à savoir :"Il faut systématiquement vider tous les récipients où l'eau pourrait stagner, même un simple bouchon de bouteille. Pour les coupelles, sous les pots de fleurs, il faut mettre du sable par exemple, que l'on pourra humidifier sans que l'eau ne stagne", confie Delphine Binet, de la société Altopictus, spécialisée dans la surveillance et la lutte contre le moustique tigre.

Pour signaler l'éventuelle présence du moustique tigre, il y a donc le site de vigilance-moustiques, mais aussi le site de l'Anses.