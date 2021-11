Haute-Vienne : le port du masque de nouveau obligatoire "partout où la fréquentation est importante"

Devant la remontée de l'épidémie dans le département, la préfète de Haute-Vienne Fabienne Balussou annonce ce mercredi le rétablissement immédiat de l'obligation du port du masque "partout où la fréquentation est importante et ne permet pas le respect des gestes barrières et ce, quelle que soit la population de la commune" indique la préfecture dans un communiqué.

A compter de ce mercredi 17 novembre, le port du masque devient donc obligatoire, pour tout piéton de 11 ans et plus, dans tous les commerces, services, marchés, brocantes, braderies, vide-greniers, et dans toutes manifestations revendicatives, culturelles ou festives. Il sera aussi obligatoire dans les files d’attente et sur les parcs de stationnement des commerces à leurs jours et heures d’ouverture. Il le redevient également à moins de 50 mètres des établissements scolaires (publics et privés) et des crèches, ainsi qu'à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des établissements culturels, artistiques et sportifs.

Pas de port du masque dans les lieux recevant du public soumis à contrôle du pass sanitaire

L’arrêté préfectoral pris par la préfète ne prévoit pas le rétablissement du port du masque dans les établissements recevant du public soumis à contrôle du pass sanitaire. Cette mesure sera néanmoins susceptible d’être mise en œuvre si l’évolution de la circulation virale l’exige. Des contrôles renforcés portant sur la vérification des pass sanitaires seront d'ailleurs opérés dans les jours qui viennent.

En Haute-Vienne, le taux d'incidence sur le département évolue défavorablement (plus de 68 cas pour 100 000 habitants) et reste susceptible de continuer à progresser compte tenu des rassemblements liés notamment à l’activité scolaire et à l’approche des fêtes de fin d’année.