Haute-Vienne : le village de Nouic aide ses seniors pour la vaccination contre le Covid 19

La petite commune de Nouic, en Haute-Vienne a trouvé la parade pour faciliter la vaccination contre le Covid 19. Le maire et ses adjoints se chargent eux-mêmes de dégoter les rendez-vous, grâce à un contact privilégié avec le centre de vaccination de Bellac. Ils facilitent aussi les transports.

Le village de Nouic facilite la prise de rendez-vous et le transport de ses habitants pour la vaccination contre le Covid-19.

Une initiative originale a été lancée dans la commune de Nouic, en Haute-Vienne, pour faciliter la prise de rendez-vous pour les vaccins contre le Covid-19. Face aux difficultés rencontrées par sa population, l'équipe municipale a décidé de prendre le problème en main et de s'organiser directement avec le centre de vaccination de l'hôpital de Bellac. Le maire et ses adjoints ont aussi pensé au transport, soutenus par un bel élan de solidarité.

Serge Nougier, le maire de Nouic, est aussi pharmacien. Il a très vite compris l'ampleur du problème car dès le début de la campagne de vaccination il a vu défiler dans son officine tous ceux qui n’arrivaient pas à prendre rendez vous. "Au début je leur donnais les numéros de téléphones et les sites internet. Les gens revenaient et me disaient que tout était occupé !"

Avec une adjointe il a donc décidé de recenser toutes les personnes de plus de 75 ans qui souhaitaient se faire vacciner, puis de contacter l’hôpital de Bellac pour obtenir des créneaux de rendez-vous. L'équipe municipale se charge ensuite de rappeler les habitants pour remplir les cases disponibles. Une aubaine pour Marie-Thérèse, 81 ans. "Sans ça, je serais toujours au bout du fil à essayer d'avoir une place..."

Ils se sont bien décarcassés pour nous faire vacciner, nous les anciens !

Marie-Thérèse a enfin pu être vaccinée il y a quelques jours, tout comme Bernard, qui n'en finit plus de féliciter les élus. "Ils se sont bien décarcassés pour nous faire vacciner, nous les anciens !" se réjouit l'octogénaire. Ce mercredi d'autres habitants de Nouic en profitent à leur tour, dont Robert qui joue aussi les chauffeurs, pour ceux qui ne conduisent pas. "J'emmène deux personnes qui ne pourraient pas y aller autrement. C'est la solidarité rurale." Le co-voiturage s'est aussi organisé avec des élus et des habitants qui se sont proposés d'emmener spontanément ceux qui en avaient besoin.

17% de la population déjà vaccinée

Avec cette opération 80 des 460 habitants de Nouic ont pu obtenir leur première injection et les rendez-vous pour la deuxième sont déjà calés. Le coup de pouce de la commune pour prendre rendez-vous commence aussi à s'élargir aux personnes atteintes de co-morbidité. En revanche, en tant que pharmacien, le maire n'a pas prévu de faire lui-même des injections pour l'instant. Gérer cette opération en plus de son officine et de ses autres activités de maire sont trop prenants pour y ajouter une mission supplémentaire.