Haute-Vienne : Les gendarmes intensifient les contrôles dans les lieux publics

Dernier contrôle en date, jeudi après-midi au lac de Saint-Pardoux, en Haute-Vienne. L'endroit est idéalement choisi. Là, se concentrent plusieurs centaines de personnes venues profiter du soleil et de la baignade, souvent au détriment des distances sanitaires. Les gendarmes sont sur les lieux depuis quelques minutes, et déjà les premières entorses à la règle, au bar de la plage : "Quand vous êtes tous les uns contre les autres, vous prenez le masque avec vous et vous faites la queue avec le masque!" intervient Le capitaine Daniel Roussette, commandant de la compagnie de Bellac. En maillot de bain et en claquettes, ce vacancier essaie bien de se justifier, sans trop insister : "c'est pas toujours facile en fait, on n'y pense pas forcément. On est au bord de l'eau, on remonte boire un coup, et on oublie le masque sur la serviette ! Mais on reprend le boulot lundi, alors on aura pas le choix de toute façon!"

Dans le viseur des gendarmes, les groupes de plus de 10 personnes et le non respect des distances de sécurité physique. Mais depuis le début de l'opération une seule personne a été verbalisée pour non port du masque. "Il s'agissait d'une serveuse dans un restaurant", nous confie Le Colonel de gendarmerie Jean Joël Lauriette, responsable de l'opération, qui se veut rassurant : "au niveau du département nous avons une situation qui reste sous contrôle et on veut qu'elle reste sous contrôle! C'est pour cette raison que l'on reste vigilent en raison du retour des vacanciers et de la rentrée scolaire qui arrive. On observe aussi une bonne adhésion de la population."