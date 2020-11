Haute-Vienne : les hôpitaux et les cliniques se préparent à l'afflux de nouveaux patients Covid

Le CHU de Limoges se tient prêt avec les autres hôpitaux de la Haute-Vienne et la polyclinique à faire face à une nouvelle vague de patients Covid. Le virus est toujours très actif dans le département et au CHU, de nouvelles unités Covid pourraient ouvrir portant à 150 le nombre de lits dédiés.

La situation est pour l'instant maîtrisée et le CHU de Limoges n'est pas saturé assurait ce mercredi matin son directeur général Jean François Lefebvre. Mais le CHU s'attend à faire face à un afflux de nouveaux patients dans les jours voire les prochaines semaines car la Haute-Vienne reste l'un des départements où le virus circule le plus en Nouvelle Aquitaine. "C'est pourquoi nous avons anticipé en collaboration avec la polyclinique de Limoges et les autres hôpitaux du département" précise encore Jean François Lefebvre. Au CHU on dispose aujourd'hui de 90 lits dédiés aux patients Covid. "C'est déjà très important mais on s'est organisé pour être prêt à ouvrir jusqu'à 150 lits avec une part en réanimation" même si aujourd'hui ce sont surtout les hospitalisations qui augmentent : Une centaine environ contre 7 personnes en réanimation.

Certaines interventions déprogrammées au CHU de Limoges

Mais pas question pour le CHU de renoncer à pratiquer les soins d'urgence que ce soit en cancérologie en cardiologie ou encore en pédiatrie. Certaines interventions sont néanmoins déprogrammées. Environ 20 % mais selon des critères bien précis explique le professeur Jean Yves Salle président de la commission médicale d'établissement. "On le fait avec tact et mesure". Pour cela se tient chaque semaine une cellule de programmation et les interventions font l'objet d'un classement de 1 à 4. "L'idée c'est de classer les interventions en fonction de leur gravité. Un cancer de l’œsophage par exemple sera en 1 mais une prothèse de hanche en 4 mais on essaie de déprogrammer le moins possible" explique le professeur Salle même si au CHU on est encore en train d'opérer des patients pour qui les interventions avaient été déprogrammées au printemps dernier. Une situation que connait aussi la polyclinique de Limoges.

Un personnel soignant redéployé en fonction des besoins

Au CHU de Limoges on reconnait aussi que la situation est parfois tendue et que le personnel reste insuffisant malgré de nouveaux recrutements en 2019. "Le personnel n'est peut être pas suffisant pour assumer toutes les missions qui sont les nôtres mais _il faut s'organiser avec les effectifs dont nous disposons_. Et quand on ouvre des unités Covid ça passe par un redéploiement du personnel et par une charge supplémentaire que l'on demande à nos équipes" reconnait Jean François Lefebvre.

A Limoges la polyclinique peut aussi soulager l’hôpital avec une quinzaine de lits dédiés aux patients Covid dont 5 sont aujourd'hui occupés. Les hôpitaux de proximité comme Saint-Junien et Saint-Yrieix sont aussi en mesure d'accueillir des patients atteints par le coronavirus.