Haute-Vienne : les personnels médicaux réfractaires au vaccin contre la grippe

Dans les hôpitaux qui restent sous tension face à l'épidémie de grippe, comme le CHU de Limoges, la plupart des soignants ne sont pas vaccinés contre le virus. Et l'idée de rendre cette vaccination obligatoire est loin de faire l'unanimité.

Les hôpitaux du Limousin restent sous tension face à l'épidémie de grippe qui n'a pas encore atteint son pic mais qui a déjà provoqué pas mal de réorganisations dans les services, pour faire face à l'afflux de malades. Sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, les services d'urgences accueillent 15 à 20 patients par jour pour des cas de grippe. Parmi les cas les plus graves, on déplore trois décès dans la grande région depuis le début de l'épidémie. Face au virus particulièrement virulent cette année, la ministre de la santé Marisol Touraine a évoqué l'idée de rendre la vaccination obligatoire pour les personnels soignants.

Les syndicats des personnels de santé défendent une liberté individuelle.

Selon Santé Publique France seulement 25% à 30% des soignants sont vaccinés contre la grippe chaque année. Au CHU de Limoges, c'est probablement encore moins selon la CGT. En 2015 par exemple, à peine 9,4% des agents ont profité de la campagne menée par l’hôpital pour se faire vacciner. "D'autres l'ont peut être fait chez leurs médecin traitant mais cela donne malgré tout un taux très faible" selon Florence Metge, secrétaire générale de la CGT au CHU de Limoges. Elle y voit plusieurs explications : "Il y a des craintes sur les vaccinations, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires et les personnels soignants savent que la vaccination c'est pas toujours anodin. Il y a des gens vaccinés qui attrapent la grippe aussi. Et d'année en année, souvent après les épisodes de grippe on entend dire que ce n'était pas le bon vaccin."

Pour Florence Metge et son syndicat, majoritaire au CHU de Limoges, il n'est donc pas question de se faire imposer la vaccination. Les agents non vaccinés doutent d'ailleurs du réel intérêt d'une telle mesure. Ils rappellent qu'ils se désinfectent régulièrement les mains et qu'ils portent des masques si besoin, pour empêcher la propagation des microbes. Et ils ajoutent qu'on ne peut pas en dire autant des visiteurs qui eux aussi peuvent attraper et transmettre la grippe.