Haute-Vienne : nouvelle alerte à la pollution aux particules fines

Nouvelle alerte à la pollution aux particules fines ce mercredi dans le Limousin. La semaine dernière, "l'alerte maximale" a été atteinte. Cette fois, nous sommes au "premier seuil d'alerte". Les pouvoirs publics soulignent que le trafic auto, le chauffage domestique - et notamment les feux de cheminée - et certaines activités industrielles intensifient cette situation de pollution.

La préfecture de la Haute-Vienne prescrit plusieurs recommandations afin de réduire les émissions : elle recommande aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les axes routiers et demande également d'éviter les feux de jardins ou encore les incinérations industrielles.

Protéger les population à risque

La pollution atmosphérique peut être à l’origine de symptômes respiratoires (toux, essoufflement, majoration des crises d’asthme, etc.), d’irritations des yeux et de la gorge, mais peut aussi avoir des effets sur le système cardio-vasculaire.

La Haute-Vienne est en vigilance rouge. - Atmo Nouvelle-Aquitaine

Les populations à risque comme les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires et de d'autres insuffisances respiratoires sont donc invitées à éviter les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe et à reporter les activités physiques et sportives intenses en plein air mais aussi à l’intérieur.