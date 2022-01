Haute-Vienne : ouverture d'un nouveau centre de vaccination, avec des horaires plus tardifs

La Haute-Vienne renforce son offre de vaccination avec l'ouverture d'un nouveau centre à Boisseul à partir de ce jeudi. Il propose des créneaux jusqu'à 20h les jeudis et vendredis soir et jusqu'à 20h30 les samedis, pour s'adapter notamment à ceux qui travaillent et ne peuvent se libérer en journée.