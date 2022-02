Haute-Vienne : pompiers et Bons Samaritains liés pour intervenir plus rapidement sur les arrêts cardiaques

Au centre d'appels du SDIS 87, un nouveau réflexe entre en application pour les pompiers. Pour chaque appel concernant un arrêt cardiaque, ils devront déclencher une alerte envoyée à tous les Bons Samaritains à proximité de la victime. Une convention dans ce sens a été signée entre les pompiers et l'organisme.

Un Bon Samaritain est un bénévole formé aux gestes de premiers secours. Inscrit, diplôme à l'appui chez les Bons Samaritains, ce volontaire a téléchargé l'application "Staying Alive" lui permettant d'être averti s'il se trouve à proximité quand les secours mettent en moyenne dix minutes pour se rendre sur place.

"C'est à ça que sert l'application", affirme Laurent Istria du Bon Samaritain. "On estime qu'à partir de 4 minutes sans secours, les dégâts peuvent être important sans massage cardiaque. Gagner deux, trois ou quatre minutes sur les secours avec des gens formés pour masser correctement peut faire la différence. Vous augmentez très fortement le taux de survie de ses victimes."

Un taux de survie de l'arrêt cardiaque faible en France

Aujourd'hui, faute de défibrillateur à proximité ou d'intervention rapide, le taux de survie en France d'un arrêt cardiaque est très faible "moins de 10%". "À Paris, où le taux de survie est de 16% en raison de la densité, ce nombre atteint 35% quand il y a l'intervention d'un Bon Samaritain"

Aujourd'hui 185 000 bénévoles sont répartis partout en France dont 655 en Haute-Vienne. Ce partenariat entre les équipes de pompiers et l'organisme via l'application "Staying Lifes" est mis en place dans 66 départements dont les trois du Limousin. L’arrêt cardiaque est un fléau qui touche 50.000 personnes par an en France.

Pour Pierre Allard, président du conseil d'admnistration du SDIS 87, "tout ce qui permettra une arrivée plus rapide des premiers gestes est une bonne nouvelle". Pierre Allard espère maintenant que de nombreuses personnes vont "se former" pour pouvoir devenir bénévoles et peut-être participer volontairement au sauvetage d'une vie. De nombreuses formations à ces gestes qui sauvent sont possibles en Haute-Vienne via l'union départementale des premiers secours ou la sécurité civile notamment.