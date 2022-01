Haute-Vienne : un centre de vaccination au Carrefour de Boisseuil, "c'est pratique et plus rapide"

En dehors des grands centres, ils existent d'autres solutions pour se faire vacciner. La polyclinique de Limoges avait déjà installé des lignes de vaccination au centre commercial Saint-Martial de Limoges. Le groupe Carrefour a maintenant aussi ses lignes au centre commercial de Boisseuil près de Limoges. Un centre de vaccination éphémère installé dans une ancienne boutiqué située juste en face des caisses du supermarché.

"C'est pratique", sourit Najima. "On n'a pas besoin de courir partout. On peut faire ses courses et en profiter pour faire son vaccin. Surtout le samedi, c'est parfait pour ceux qui travaillent." Même son de cloche chez Thomas, lui aussi a profité de son jour de repos hebdomadaire pour venir se faire vacciner sans rendez-vous. "En plus c'est très rapide. J'avais attendu longtemps au CHU de Limoges lors de ma deuxième injection. Là, en 20/25 minutes je suis sorti !"

Les vaccins au plus près des usagers

La Protection civile vient tout juste d'ouvrir ce centre éphémère avec des créneaux tardifs : jusqu'à 20h le jeudi et vendredi, 20h30 le samedi. Les vaccins au plus près des citoyens. Adeline, la responsable, voit d'ailleurs un vrai engouement : "Cela rend service et les gens sont contents de cette proximité. Des personnes qui sont venues ici, nous ont dit qu'elles avaient annulé le rendez vous qui était en ville sur Limoges, pour se rapprocher de leur lieu de résidence ou leur lieu de course et de passage."

Les lignes de vaccination sont situées dans une ancienne boutique du centre commercial de Boisseuil. © Radio France - TV

Le cadre joue aussi dans la confiance des plus hésitants note Yves l'un des médecins. "Ce centre n'est pas situé dans un hôpital ou une clinique. C'est des lieux essentiels pour notre santé mais pour beaucoup cela fait référence à des unités de soins. Parfois, cela freine un petit peu certaines ardeurs alors que là, il y a une part de curiosité, de simplicité et d'accessibilité. On peut paraître loin du monde médical, il y a donc un peu plus de tranquillité et sérénité. Les gens repartent avec un grand sourire, c'est l'essentiel."

Le centre propose, pour le moment, uniquement des doses de Moderna. Jusqu'à 200 doses sont injectées chaque jour. Les réservations des créneaux sont possibles du jeudi au samedi (ça se passe ici). Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous pouvez aussi vous y rendre.