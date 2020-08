Haute-Vienne : un premier foyer de contamination de coronavirus à Oradour-sur-Vayres

Un premier foyer de contamination a été détecté en Haute-Vienne. Six personnes à Oradour-sur-Vayres ont été testées positives à la Covid-19. Un match de football entre le club de la ville et Saint-Auvent est concerné. Près d'une cinquantaine de personnes sont actuellement placées à l'isolement.

Six personnes ont été testées positives à la Covid-19 à Oradour-sur-Vayres

Depuis le début de la crise sanitaire, aucun foyer de Covid-19 n'avait été détecté en Haute-Vienne. C'est désormais de l'histoire ancienne. Six cas au sein d'une même famille ont été diagnostiqués positif en fin de semaine dernière. Selon l'Agence Régionale de Santé, "il n'y a aucune gravité particulière chez les personnes infectées". Certains des cas sont même asymptomatiques.

Près de 50 personnes placées à l'isolement

L'un des membres a été diagnostiqué positif lors d'un test obligatoire avant de partir en voyage. Plus problèmatique, l'un des membres de la famille testé positif à disputer un match de football la semaine dernière : un match entre le club d'Oradour-sur-Vayres et l'équipe de Saint-Auvent. Tous les acteurs de cette rencontre sont donc placés à l'isolement. Entre les joueurs, arbitres et supporters, près d'une quarantaine de personnes sont concernées.

"Les manifestations à Oradour-sur-Vayres annulées jusqu'à nouvel ordre"

Face à ce premier foyer, Richard Simonneau, le maire de la ville d'Oradour-sur-Vayres n'a pas tardé à réagir : "Nous avons demandé à nos concitoyens de bien porter un masque et de respecter les distances de sécurité. Nous avions remarqué un léger relâchement ces derniers jours. Aussi, toutes les manifestations sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Par exemple, ce jeudi, nous avons annulé le marché fermier. C'est dommage car c'était l'un des seuls événements de l'été. Mais nous n'avons pas d'autres choix, il faut annuler en prévention pour la sécurité de tous."

La cinquantaine de personnes placées à l'isolement doivent d'ici à jeudi passer un nouveau test.