Haute-Vienne, France

Une nouvelle maison de retraite en Haute-Vienne, ça n'arrive pas tous les jours. Mais le projet d'EHPAD à Boisseuil est bel et bien lancé. Le conseil départemental de la Haute-Vienne va accorder une subvention d'1 million d'euros à ce projet d'un montant total de 6 millions d'euros financé par l'Agence Régionale de Santé.

EHPAD traditionnel et logements adaptés

Le futur établissement, qui sera géré par la Mutualité Française Limousine, comptera 50 places et proposera, en parallèle, des logements adaptés pour les personnes âgées moins dépendantes. Les résidents de ces logements pourront profiter des services et de certains équipements de la maison de retraite voisine : repas, animations, etc... Cet établissement sera opérationnel au mieux en 2020.

Une pénurie de 500 places en Haute-Vienne

Mais ces 50 places ne sont qu'une réponse très partielle à la pénurie d'hébergements dans le département. Selon le conseil départemental, il manque au moins 500 places sur le territoire, notamment dans la couronne de Limoges. Cette pénurie se vérifie dans la plupart des établissements où les listes d'attente sont souvent très longues.