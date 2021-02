Hautes-Pyrénées : le premier centre éphémère de vaccination voit le jour à Luz-Saint-Sauveur

Dix habitants de Luz-Saint-Sauveur et des alentours se sont faits vaccinés dans le premier centre éphémère de vaccination des Hautes-Pyrénées ce mercredi.

C'est la première fois qu'un centre éphémère de vaccination voit le jour dans les Hautes-Pyrénées. Ce mercredi, deux médecins généralistes et cinq membres de la croix rouge se sont installés dans la salle communale de Luz-Saint-Sauveur. Dix personnes âgées vivant sur la commune et ses alentours sont venues se faire injecter leur première dose du vaccin Moderna contre la Covid-19.

"Aller au devant des patients"

L'objectif de ce dispositif est de se rendre au plus proche de la population, dans des territoires difficiles d'accès comme ici, à la montagne. L'idée est d'"aller au devant des patients" en plus des six centres de vaccinations dans le département, explique le préfet Rodrigue Furcy, présent pour inaugurer cette expérimentation. L'Etat souhaite ensuite la déployer sur d'autres territoires "dans les prochaines semaines."

12 000 habitants ont reçu leur première dose

Actuellement 12 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin dans le département, soit 5% de la population. Au total près de 15 000 habitants ont été vaccinés une ou deux fois dans les Hautes-Pyrénées. Dans le cas où la personne ne peut vraiment pas se déplacer pour des raisons de santé, elle pourra éventuellement se faire vacciner à domicile si le transport du vaccin est possible. Mais cette solution ne sera pas mise en place à grande échelle.