Hautes-Pyrénées : les Ehpad et les services de soins à domicile recrutent

Avis aux professionnels qui s'occupent des personnes âgées, le secteur recrute dans les Hautes-Pyrénées. Actuellement 67 postes sont à pourvoir, répartis entre les Ehpad, les services de soins à domicile et les services d'aide à domicile.

67 offres d'emploi

Infirmier et infirmière, aide à domicile, kinésithérapeutes, coordinateurs,...les profils recherchés sont divers et variés. "C'est un secteur très recruteur depuis toujours et encore plus depuis la crise covid" indique Catherine Guilbaudau, directrice territoriale de Pôle Emploi sur les Hautes-Pyrénées. 11 personnes sont recherchées en Ehpad, 19 dans les services d'aide à domicile et 37 pour des soins infirmiers à domicile. L'année dernière, pôle emploi a collecté plus de 850 offres d'emploi dans le département.

Il est également possible de contacter pôle emploi, si vous souhaitez de vous professionnaliser dans ce secteur, afin d'envisager la mise en place d'une formation.