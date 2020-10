Hautes-Pyrénées : masque obligatoire à partir de ce lundi à Tarbes, Lourdes et Lannemezan

Le préfet des Hautes-Pyrénées, Rodrigue Furcy, a détaillé les nouvelles mesures liées au passage en état d'urgence sanitaire depuis ce samedi matin. En plus de celles-ci, il a pris un arrêté rendant le port du masque obligatoire à Tarbes, Lourdes et Lannemezan.

Dès ce lundi 19 octobre, le masque sera obligatoire dans les rues de Tarbes, Lourdes et Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Le préfet du département l'a décidé ce samedi, par arrêté signé avec l'accord des maires de ces trois communes.

Rodrigue Furcy a également détaillé les mesures induites par le passage en état d'urgence sanitaire depuis ce samedi matin : comme dans les Pyrénées-Atlantiques, les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie ou dans les établissements publics sont désormais interdits. Tout comme les réceptions avec boissons et nourriture, qui rendent le port du masque impossible à respecter en permanence.

Règle des 6

Une jauge par densité (4 m² par personne) est instaurée dans les établissements recevant des personnes debout (musées, centre commerciaux, salons etc.) et les bars et restaurants ne peuvent plus accueillir que des groupes de 6 maximum, avec un espace d'1 mètre non plus entre chaque table mais entre chaque chaise. La capacité maximale devra être affichée à l'entrée de ces établissements. La jauge des 5 000 personnes est pour l'instant maintenue dans les grands événements.

Concernant le port du masque, il reste obligatoire dans les marchés, brocantes, vide-greniers, fêtes forraines, dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires, crèches, gares routières et ferroviaires et dans un rayon de 10 mètres autour d'un arrêt de transport en commun.

Point de situation coronavirus

Le nombre de malades du coronavirus pour 100 000 habitants - le taux d'incidence - est désormais de 139,3 dans les Hautes-Pyrénées. 13 personnes sont actuellement hospitalisées dans le département dont 2 en réanimation. Le taux de positivité des tests est de 11,3 %