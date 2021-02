Hauts-de-France : les infarctus moins pris en charge à l'hôpital pendant le premier confinement

Selon une étude réalisée dans les centres hospitaliers des Hauts de France et en Pays de la Loire, les hospitalisations pour infarctus ont baissé de 20 % lors du premier confinement, probablement en raison de la peur de se rendre à l'hôpital.

Alors qu'on parle beaucoup des cancers non détectés à cause du Covid, une autre donnée devrait également peser lourd dans le bilan des décès liés à l'épidémie de coronavirus: celle de la surmortalité liée aux infarctus, probablement en raison de la peur de se rendre à l'hôpital.

Selon une étude réalisée dans les centres hospitaliers des Hauts-de- France et en Pays de la Loire, les hospitalisations pour infarctus ont baissé de 20 % lors du premier confinement, entre mars et mai 2020. Sur cette période de 7 semaines, les chercheurs estiment que près de 600 patients présentaient un infarctus et n'ont pas été hospitalisés, alors que 1.800 personnes sont décédées du Covid.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus pourrait ainsi s'amplifier de 30%. Cette étude portée par l'Institut Coeur Poumon de Lille a été publiée le 1er février dans la célèbre revue scientifique The Lancet Regional Health. Elle démontre aussi les bénéfices de la campagne de sensibilisation menée dans les Hauts de France. Dans notre région, le retour à la normale a été plus rapide qu'en Pays de la Loire. En cas de douleur thoracique, il faut absolument appeler le 115.