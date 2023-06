Hazebrouck accueille la toute première maison du don de plasma de France

Des éclats de rire et des bip émanent de la salle de prélèvements du centre de don de plasma d'Hazebrouck dans le Nord. 8 donneurs occupent tous les fauteuils de prélèvements disponibles ce lundi 5 juin à midi.

Ce succès n'est pas étonnant alors que la première maison française du don de plasma n'a ouvert que le 1er juin 2023 dans la commune. "Les habitants des Flandres Intérieures sont des donneurs très nombreux, généreux et fidèles" admire Sandrine Van Laer, la directrice de l'EFS (Etablissement Français du Sang) Hauts-de-France - Normandie. "Le taux de générosité, c'est-à-dire la proportion de donneurs est de 6,48% à Hazebrouck contre 3,46% dans le reste de la France"

Ce qui n'étonne pas Isabelle, en plein don : "Ma fille a directement pris rendez-vous pour son premier don à ses 18 ans, mon grand-père était un grand donneur, il avait même un trophée dans son salon ! C'est dans l'histoire familiale des familles du Nord."

Beaucoup de nouveaux donneurs

C'est grâce à l'emplacement de ce centre que beaucoup de nouveaux donneurs ont tenté le don de plasma.

"Je donne régulièrement mon sang mais le plasma c'est la première fois. A St Omer et ses alentours, on ne pouvait pas faire ce genre de don donc c'est très bien d'avoir cette maison à Hazebrouck, c'est à mi-chemin entre plusieurs villes sans avoir à pousser jusqu'à Lille, ce qui fait aussi des économies de carburant ! " se réjouit Isabelle, un livre à la main.

Donner son plasma prend beaucoup plus de temps qu'un simple don du sang, il faut compter 1h30 : le sang passe dans une grosse machine qui le filtre et sépare le plasma, la partie liquide du sang, et ce qui se trouve dedans, c'est-à-dire les globules rouges, blancs et les plaquettes. Le plasma va dans une poche et les globules et plaquettes sont ensuite retransfusés au donneur. "On ne sent rien et ça se passe très bien ! On nous explique tout, l'accueil est très chaleureux et agréable, on se sent en sécurité" rassure Rémi. C'était son premier don, il travaille à côté du centre et en a profité pour passer le cap.

Emmanuelle fait son deuxième don ... en 20 ans. "La première fois, c'était quand j'étais étudiante, le centre était à côté de ma fac mais ensuite avec la routine, le travail, la famille je n'ai plus pris le temps d'aller donner mon plasma. Voir ce centre juste à côté de chez moi m'a convaincu de recommencer."

Une équipe motivée

5 personnels soignants accueillent les donneurs les lundi et jeudi de 8h à 13h, les mardi et vendredi de 14h à 19h (il faut prendre rendez-vous avant de venir). Tous travaillent dans d'autres maisons du don comme à Lille ou Dunkerque et ont choisi volontairement de s'impliquer dans ce projet. "C'est une belle aventure" explique Pierre, infirmier. "Je retrouve des donneurs de Dunkerque venus jusqu'ici pour donner du plasma. On prend le temps ici et ça nous permet de créer des liens différents avec eux."

Dans la salle, les médecins, infirmiers et donneurs rient ensemble, discutent et se disent à bientôt en fin de don : on peut donner son plasma toutes les deux semaines, si on est âgé de 18 à 65 ans et qu'on pèse plus de 55kg.

Chaque don est important, seul 30% du plasma utilisé en France vient de donneurs français.