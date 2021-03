Hedy Lamaar, de son vrai nom Hedwig Kiesler : actrice et inventrice du wifi.

En 1933, et à seulement 18 ans, Hedy Lamarr apparaît dénudée dans le film "Extase". La polémique ne se fait pas attendre. Et ce rôle lui ouvre les portes du cinéma. Parmi ses nombreux mariages, citons Friedrich Mandl, industriel de l'armement autrichien, allié des Nazis, que l'actrice décide de quitter pour fuir, direction Londres, puis Hollywood où une étoile porte aujourd'hui son nom.

Et c'est bien à Hedy Lamarr que nous devons aujourd'hui le wifi, ce système qui vous permet de lire cet article et à nous de le rédiger. Elle reçut d'ailleurs un prix en 1997 l'année même de l'arrivée du wifi dans nos maisons. A l'origine de l'idée ? Un homme, George Antheil et sa connaissance des pianos mécaniques.

Auteure : Dolorès Anapeste

Mixage : Franck Peyon - France Bleu Loire Océan

Production : Atelier de création du Grand Ouest