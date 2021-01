Henri 94 ans premier vacciné d'ehpad en Savoie : "Je vais revoir mes amis."

Henri vient de fêter ses 94 ans, le 6 janvier, dans l'établissement hospitalier pour personnes âgées "Césalet", à Jacob-Bellecombette, près de Chambéry. Première injection à 9h30, ce vendredi 8 janvier, devant un parterre d'officiels et de journalistes. Hervé Gaymard le président du conseil départemental de Savoie est là, tout comme le directeur de l'hôpital de Chambéry (Centre hospitalier Métropole Savoie) ou encore le directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé. Stoïque, Henri Audibert est "un peu la vedette, le porte-drapeau" du jour comme il le dit en riant. "Je suis un peu ému quand même. Et si je disais non ?" plaisante Henri, très accompagné par la cadre de santé et une infirmière de l'espace public de santé.

Une vaccination médiatisée © Radio France - Christophe Van Veen

La veille, Henri a donné son consentement. "Comme tout le monde, on est indécis. On regarde les nouvelles, les bonnes et les mauvaises. C'est difficile de savoir s'il faut ou non se faire vacciner. Je n'étais pas forcément partant." admet le nonagénaire avec beaucoup de lucidité. Ce qui l'a emporté ? "On a discuté avec mes amis de l'extérieur. Ils le font aussi. On va pouvoir se voir beaucoup plus. Je vais revoir mes amis ! Et c'est tellement important. Se voir nous manque tellement..." Henri fond en larmes. Privé de visites si essentielles à cause de la virulence de la deuxième vague de la pandémie. "Ce vaccin est un acte médical et social" résume Bernadette Burdin-Marie, la cadre de santé de l'établissement.

Henri premier vacciné d'un ehpad en Savoie Copier

200 personnes âgées sur 700 peuvent être vaccinées

Cette première vaccination est le symbole d'une Savoie épargnée par la première vague, mais frappée de plein fouet depuis octobre. L'explosion des clusters en ehpad explique le très faible nombre de résidents dépendants du centre hospitalier de Chambéry qui seront vaccinés : 200 sur 700. Et pour l'unité des Coquelicots, de très grande dépendance, 13 sur 40 lits. Car l'une des conditions pour prétendre à la vaccination est de ne pas avoir été affecté par le Covid 19 trois mois avant la vaccination.

L'ehpad de Jacob-Bellecombette © Radio France - Christophe Van Veen

Bernadette Burdin-Marie, la cadre de santé de l'établissement, espère que la médiatisation de cette vaccination va convaincre les personnes âgées mais aussi les personnels de santé. Elle garde en mémoire la situation de chaos au plus fort de la crise sanitaire, avec un taux d'absentéisme record et des cadres à la limite de la rupture, mobilisés 24 h sur 24. Ce début de vaccination est une lueur d'espoir. Il devrait aussi permettre de se rapprocher des familles. "De retrouver une forme de sérénité qui nous manque à cause des contaminations."