Henrichemont : le conseil régional installe son premier médecin salarié dans le Cher

Le cabinet du Docteur Gatard est ouvert depuis début octobre sur la place en plein coeur d'Henrichemont. La commune met le local à disposition. La Région verse les salaires puisqu'une secrétaire est également embauchée. L'objectif du conseil régional est de salarier 300 médecins d'ici 2028. Un objectif très ambitieux. A Henrichemont, le contact remonte au printemps dernier : la maire des Aix-d'Angillon, prévient son collègue d'Henrichemont, Gilles Bureau, qu'une médecin de région parisienne serait intéressée pour venir dans le Cher. Gilles Bureau, évidemment, n'a pas perdu une journée pour la contacter : " On avait le local disponible. Il convenait à tout le monde et cela a donc matché rapidement " résume Gilles Bureau. " L'installation d'un médecin était l'objectif numéro un de mon mandat. On en recherche d'ailleurs un deuxième. On a mandaté un chasseur de tête pour cela, même si on la chance d'avoir encore un autre médecin, en libéral sur la commune. Pour l'instant, le docteur Gatard, salariée par le conseil régional, travaille deux jours par semaine ici, mais on espère qu'elle étendra rapidement son activité à Henrichemont."

Le docteur Michèle Gatard se partage pour l'instant entre la région parisienne et Henrichemont © Radio France - Michel Benoit

Attention cependant à ne pas aller trop vite en besogne, même si la médecin en question, Michèle Gatard, est très contente de son premier mois d'activité sur la commune berrichonne : " Je fais deux mi-temps : un en région parisienne et un ici. Je viens depuis longtemps dans le Cher, du côté de Morogues. J'ai fini par acheté une maison dans le coin, mais cela fait vingt-cinq ans que je suis médecin salariée dans un centre de santé en région parisienne. J'ai fait du libéral longtemps et puis j'ai commencé par faire des remplacements : d'abord dix heures, puis quinze, vingt, trente-cinq heures C'est confortable en horaire ce statut salarié. Je le recommande aux jeunes médecins qui finissent leur études. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas les revenus d'un médecin en libéral, mais c'est un confort inégalable. C'est un choix de vie."

Un deuxième médecin pourrait s'installer à Henrichemont : le local est déjà prêt. © Radio France - Michel Benoit

C'est donc le conseil régional qui la rétribue, salaire calqué sur la grille des médecins hospitaliers ; il paye aussi une secrétaire. C'est le 11eme centre de santé régional créé. Pour l'instant, trente-sept médecins ont été embauchés par la région : " On sera à quarante à la fin de l'année " précise François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire. " Je vais à tous les congrès d'internes pour leur vanter notre offre qui est quasiment unique en France. On a été la première région de France, à proposer d'embaucher des médecins. On me fait remarquer parfois que ce n'est pas de notre compétence, mais comment pourrait-on développer l'activité économique (qui est de notre compétence) sur un territoire, s'il n'y a plus de médecin. L'accès à la santé, c'est la clef de tout ! J'assume donc parfaitement ce choix."

Le cabinet du docteur Gatard est ouvert depuis début octobre à Henrichemont © Radio France - Michel Benoit

Prochaines embauches en Berry : Buzançais et Nérondes où ils seront trois médecins salariés à arriver en début d'année prochaine. (Dans l'Indre, quatre médecins sont déjà salariés par la Région).