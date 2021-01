Hérault : les élus locaux veulent participer à la campagne de vaccination contre le Covid-19

"20.000 vaccinations seulement à ce jour. Ce n'est plus possible. C'est moins qu'au Costa-Rica". La charge est de Carole Delga. Ce jeudi 7 janvier, la présidente de la Région Occitanie s'affiche à la tribune aux côtés de son homologue au Département de l'Hérault Kléber Mesquida, de l'élue Fanny Dombre-Coste pour la Ville de Montpellier et du député Patrick Vignal. Les élus locaux montent au front pour dénoncer les carences de l'Etat, "cette politique hyper-centralisée" qui ralentit selon eux la lutte contre le Covid-19. Ils demandent à pouvoir participer à la campagne de vaccination en mettant à disposition leurs moyens logistiques.

"Laissez-nous faire !"

"Nous avons fait nos preuves pour les masques et le dépistage. Nous avons la logistique, les moyens et le personnel", plaide le président du Conseil départemental. "Le corps des pompiers c'est 150 médecins, 200 infirmiers sapeurs pompiers volontaires. Ils sont prêts ! On a 70 casernes, 48 halles de sport. On a des chambres froides, des camions frigorifiques. On a tout. Laissez-nous faire !" Il faut dit-il faire en sorte que personne ne soit empêché de se faire vacciner par manque d'organisation.

"Aller au combat contre le virus"

A l'origine de cet appel commun, le député de l'Hérault Patrick Vignal, auteur d'une tribune en début de semaine pour "sonner la charge contre le virus". "Je suis en colère. Une colère froide contre le système politico-administratif qui se protège plutôt qu'il n'agit. Il faut être pragmatique. Toutes les conditions sont réunies pour aller au combat contre le virus".

Commande de vaccins

En novembre dernier déjà, les présidents de Région avaient écrit au gouvernement pour proposer une campagne de vaccination coordonnée. Sans réponse. "Cette fois nous demandons à pouvoir acheter des vaccins en vue de la phase 2 et de la généralisation de la vaccination", plaide Carole Delga.

Les Régions vont adresser un courrier au laboratoire Moderna dont l'Union européenne vient d'autoriser le vaccin, dans l'espoir de pouvoir passer une commande groupée. "C'est un constat, l'organisation de l'Etat est défaillante, donc agissons ! 20.000 vaccinations seulement alors que les maisons de retraite d'Occitanie compte 100.000 résidents et soignants ! Il faut changer d'organisation."