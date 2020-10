Héricourt : des boulangers posent en caleçon dans le fournil pour Octobre Rose

Les ouvriers des boulangeries Maître et Fils à Héricourt et Châtenois-les-Forges ont posé en caleçon dans le fournil pour la bonne cause : un calendrier au profit d'Octobre Rose. Buzz garanti.

Comment interpeller les femmes et les inciter à se faire dépister du cancer du sein ? C'est tout l'enjeu d'Octobre Rose, et les initiatives ne manquent pas. Dans le Nord Franche-Comté, les boulangers, pâtissiers, et apprentis de l'enseigne Maître et fils, implantée à Héricourt et Châtenois-les-Forges, ont réalisé un calendrier... sexy.

Avec l'aide d'une photographe professionnelle, les dix ouvriers de l'établissement ont pris la pose, dans le fournil, vêtus d'un simple caleçon rose.

"Au début on ne voulait pas faire ça, on voulait prendre des photos de dos, certains ne voulaient pas montrer leur figure, puis de fil en aiguille, la responsable du magasin a réussi à nous convaincre (...) on a tombé carrément le pantalon et le t-shirt de boulanger", explique David Milerot le boulanger.

Oui, on a un peu de brioche (rires), mais c'était la fin de journée, c'est pour ça

"C'était marrant quoi, ça a fait rire tout le monde... on est venus ici un soir, on nous a donné des shorts, des caleçons, et puis on s'est mis en tenue", s'amuse Tristan Jacquey, le patissier. "J'ai vu sur Facebook qu'on se faisait chambrer, comme quoi on est taillés comme des athlètes, forcément... on ne va pas trop à la salle".

La séance photo s'est faite avec l'aide d'une professionnelle. - Boulangerie Maître et Fils

"On est mignons (rires), même si on n'a pas des corps d'Apollon, on est bien!", insiste David Millerot. "Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des physiques de rugbymen qu'on ne peut pas s'allier à la bonne cause, personnellement je ne connais personne dans ma famille qui a la maladie, mais ce n'est pas parce qu'on ne connait personne qu'on n'est pas obligés de le faire".

Les clients jouent le jeu

"Ils ont fait le buzz nos garçons", plaisante Margot Germon, l'une des vendeuses. "On a mis la petite touche de fun, mais ça reste quelque chose qui s'engage vraiment pour Octobre Rose". Elle estime que ce sont "les petites actions" comme celles-ci qui peuvent "faire un peu de bruit" et, pourquoi pas, inciter les femmes à aller faire une mammographie.

Le calendrier est vendu 2 euros 50, au profit de l'association Ruban Rose, dont la mission est de sensibiliser le grand public et de récolter des fonds pour la Recherche contre le cancer du sein. Avant même que le calendrier ne soit imprimé, une quarantaine d'exemplaires avaient déjà été réservés par les clients de la boulangerie.

à lire aussi 12 agricultrices de l'Avesnois troquent leurs bottes et leurs combinaisons pour des robes pour la bonne cause