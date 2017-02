Héricourt : le centre de réeducation Bretegnier s'aggrandit

Les travaux d'agrandissement du plateau technique de rééducation du centre Bretegnier ont été inaugurés ce mercredi. Les équipes disposent de 400 m2 supplémentaires pour pouvoir mieux accueillir les patients victimes d'accidents de la route, de travail ou encore d'AVC.

"On s'est rendu compte que les locaux étaient vraiment trop petits" affirme Sandrine Petiaux, directrice adjointe de l'établissement avec notamment "des séances de kinésithérapie qui pouvaient se faire dans les couloirs". Claude Labeuge, la responsable de rééducation au centre explique que les locaux exigus pouvaient gêner les patients : "On a par exemple des personnes jeunes de 40 ans qui peuvent faire un AVC et se retrouvent paralysés. Votre vie personnelle et professionnelle va se retrouver perturbée (...) Vous avez besoin d'évoquer des choses personnelles, psychologiques, ce n'était pas facile pour les patients quand vous sentez que le voisin peut vous écouter. (...) L'espace plus grand permet d'avoir des moments de confidentialité, une relation où le patient peut se livrer un peu plus".

L'objectif : réduire les délais d'attente

La directrice-adjointe Sandrine Petiaux espère également réduire les délais d'attente pour les patients qui souhaitent s'adresser au centre : "actuellement on a beaucoup de demandes, nous sommes à deux mois de délais, si on pouvait répondre dans les 15 jours ce serait génial".

De nouvelles machines

Le centre a ainsi fait l'acquisition de deux appareils pour "être plus performants dans l'évaluation et la rééducation" souligne Claude Labeuge. Un "isocinétisme", un appareil utilisé dans le monde du sport, notamment chez les footballeurs est désormais à la disposition des praticiens "pour évaluer la force du muscle, voir comment le muscle évolue, et si la personne arrive à récupérer".

Un "vibrassens" a également été acheté "pour les personnes qui n'ont plus conscience d'une partie de leur corps, après un AVC par exemple. Avec l'appareil on va stimuler le corps pour que le patient ressente à nouveau la partie du corps qui a été touché" conclue la responsable de rééducation du centre.