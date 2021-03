Un an de coronavirus : matinale spéciale en direct de l'hôpital Mercy sur France Bleu Lorraine

Sa97% des Français estiment que les soignants sont les "héros" de cette crise sanitaire. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa pour France Bleu. Ce mercredi, France Bleu Lorraine vou, et qui en ont tiré des enseignements. are hommage à ceux que cette crise du coronavirus a mis en lumière. Journée spéciale un an après la première vague de coronavirus : "17mars 2021 - 17 mars 2021 : 12 mois qui nous ont changés".

À partir de 6h, ce mercredi matin, nous seront en direct de l'hôpital Mercy, à Metz, pour rendre hommage aux soignants, mais aussi aux employés de l'ombre qui permettent depuis un an à l'hôpital de continuer à tourner.

Écoutez la matinale en direct de l'hôpital Mercy

Cantine, réanimation, service hygiène hospitalière : tous les maillons sur le pont depuis un an

À partir de 7h, France Bleu sera en direct avec la Directrice de l'hôpital, Marie-Odile Saillard, un an après son appel à l'aide. Un appel solennel qu'elle avait lancé pour demander de l'aide, alors que le CHR Metz-Thionville ne parvenait plus à faire face à l'afflux de patients.

Depuis, l'hôpital n'a pas cessé d'être sollicité. C'est ce que l'on verra aussi avec le Chef du service de réanimation, Sébastien Gette, ou encore avec le Responsable de l'hygiène hospitalière Mathieu Llorens, service particulièrement mis à contribution. Le Chef des urgences François Braun nous rejoindra à 8h, pour évoquer la situation actuelle au CHR.

On vous emmène également découvrir ceux dont on parle moins, dans les coulisses de la cantine du CHR, qui a continué à préparer des plats au plus fort de la crise, et permis aux soignants de maintenir le rythme.

A partir de 9h30, posez vos questions en direct

A partir de 9h30, Marie-France Oliéric, la Présidente du comité médical d'établissement sera en direct pour répondre à vos questions sur le coronavirus ou la vaccination. On attend vos appels au 03.87.52.13.13.

Toute la journée dédiée à nos héros de la crise du covid

Toute la journée, on entendra des Mosellans qui rendront hommage à leurs héros de cette crise sanitaire, on entendra aussi des chefs cuisiniers, qui ont monté des opérations solidaires, et qui en ont tiré des enseignements. Sans oublier non plus les éboueurs, qui sont restés mobilisés.