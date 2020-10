Hervé Genelot-Chelebourg : "En termes de reconnaissance, on peut faire beaucoup plus pour les infirmiers"

Pour prendre le pouls auprès de la profession, Hervé Genelot-Chelebourg répond aux question de France bleu Bourgogne : il préside l'Ordre régional des infirmiers en Bourgogne-Franche-Comté. Lui refuse de parler de deuxième vague, car la première n'a jamais vraiment disparu. Mais il confirme un retour en force du virus.

"Effectivement, tous les indicateurs nous montrent cette deuxième vague. On sait très bien qu'il y a une remontée, que le plateau aura lieu mi-novembre, et qu'il se couplera avec la crise saisonnière de la grippe et toutes les infections pulmonaires. Donc forcément le volume d'hospitalisation va largement augmenter."

Les applaudissements, il n'y en a plus

Dans ce contexte, les infirmières et infirmiers sont-ils prêts, bien équipés, bien soutenus ? "La problématique du masque n'existe plus en milieu hospitalier", d'après Hervé Genelot-Chelebourg. Ceux qui exercent en libéral ne peuvent pas en dire autant. "Depuis la fin septembre, les stocks d'Etat ne sont plus mis à disposition gratuitement. Ils doivent s'équiper à leur charge, alors que le prix a flambé."

Sur la reconnaissance du métier, l'homme reconnaît du mieux, avec le Ségur de la santé et la hausse des salaires 183 euros nets par mois. Mais pas encore à la hauteur des attentes. "Nous étions avant-derniers dans le classement européen, on a grimpé de quelques niveaux mais ce n'est pas suffisant. En terme de reconnaissance, il y a encore bien des choses à faire. Aujourd'hui, les applaudissements, il n'y en a plus. C'est un métier qui reste dans le cœur des Français, mais on ne ressent plus cette chaleur qu'il y a eu dans les premiers temps de l'épidémie."

Annuler les vacances des soignants, "pas question"

Quant à savoir s'il faut ou pas demander aux infirmières et infirmiers de repousser leurs vacances de la Toussaint comme c'est le cas à Paris à l'AP-HP, Hervé Genelot-Chelebourg n'y va pas par quatre chemin : "Je suis sans mots devant ces déclarations. Les craintes ne sont pas d'aujourd'hui, elles courent dans tous les établissements. Il n'est pas question que l'on interdise aux soignants de prendre des congés. ce serait complètement inhumain et paradoxal après ce qui s'est passé dans la première vague. La solution on la connait, ce sont des renforts, l'augmentation des effectifs. Supprimer des vacances, ce n'est pas tolérable."