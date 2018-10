On change d'heure cette nuit et ça n'est pas sans conséquences. Piétons et cyclistes, prenez vos précautions !

Le passage à l'heure d'hiver, c'est cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Reculez montre et réveil d'une heure selon la formule... qui date d'avant les smartphones qui se mettent à la bonne heure automatiquement.

On se penche beaucoup sur les conséquences sur les rythmes biologiques. La Commission Européenne propose aux pays membres de l'Union de supprimer l'heure d'été. Passer au rythme de l'hiver, surtout avec les beaux jours de l'automne 2018, c'est du brutal ! Et dangereux pour les piétons et les cyclistes. Résultat, on rencense chaque année une augmentation de 47% des accidents corporels pour la seule tranche horaire 17h-19h, entre les mois d'octobre et de novembre.

Surtout en zone montagne, comme en Pays de savoie, le nuit va arriver très très tôt ! Et nous surpendre la première semaine.

Voir et être vu

Solange Millon-Rousseau, la directrice de la Prévention Routière en Savoie adresse ce message aux piétons : VOIR ET SURTOUT ETRE VU !

"Il fera nuit dès 17 h 30. Avec le froid qui s'annonce, on a tendance à se recroqueviller, à marcher en regardant ses pieds, on est moins attentif. Il est indispensable de porter des vêtements clairs. Et si on sort tard, des vêtements fluorescents ou des brassards réfléchissants qu'on trouve dans les magasins de sports par exemple." Solange insiste pour protéger les enfants qu'on ramène à pied le soir. Des cartables avec des bandes réfléchissantes sont indispensables. Vêtements clairs obligatoires !

Ça ne coûte pas cher et ça sauve des vies

David Jariand, responsable du Cyclelab de Chambéry, magasin et atelier de cycles, adresse ce message aux cyclistes : ANTICIPEZ !

"C'est radical. La nuit va nous toucher dès la sortie du boulot. Il faut anticiper. Je suis frappé la première semaine après le changement d'heure par le nombre de vélos qui sont mal éclairés, et c'est très dangereux. Encore plus quand on sort des zones urbaines. La chasuble fluo ou réfléchissante est le minimum. Indispensables : les lumières à l'avant (120 lumen) et à l'arrière du clignotant rouge (de 50 à 120 lumen). "

Que ce soit la Prévention Routière ou les vendeurs de cycles, ils sont frappés par le fait que ces équipements d'hiver "ne coûte pas cher et sauvent des vies" !