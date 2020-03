Coronavirus : la campagne des municipales à Paris perturbée

Anne Hidalgo et David Belliard annulent leurs meetings. Rachida Dati diminue le nombre de spectateurs pour sa réunion publique de ce lundi soir. Le risque de contamination au Coronavirus a des conséquences pour tous les candidats à la mairie de Paris et perturbe la campagne électorale.

Plusieurs candidats à la mairie de Paris annulent leur meeting politique ou réduisent le nombre d'auditeurs. Anne Hidalgo (PS, liste Paris en commun) a confirmé à France Bleu Paris ne pas tenir sa grande réunion publique prévue ce jeudi. David Belliard (EELV, liste l'Ecologie pour Paris) a aussi décidé finalement de ne pas organiser son meeting le même jour. Quant à Rachida Dati (LR, liste Dati pour Paris), elle a décidé de réduire le nombre d'invités ce lundi soir.

Dans la salle Gaveau, seules 900 personnes pourront donc entrer pour assister au meeting de Rachida Dati, en présence de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.

Deux meetings annulés

Deux autres candidats ont donc carrément décidé d'annuler leur prestation. Le directeur de campagne et actuel Premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a annoncé que le meeting d'Anne Hidalgo prévu ce jeudi 12 mars au gymnase Japy dans le 11e arrondissement, n'aurait finalement pas lieu : "La responsabilité c'est de limiter la propagation donc d'éviter les risques inutiles. Ce n'est pas responsable de jouer avec la jauge des 1000 pour prétendre qu'à 999 ce n'est pas dangereux", a expliqué Emmanuel Grégoire , chez nos confrères de BFM Paris. Information confirmée par l'équipe de campagne de l'actuelle maire à France Bleu Paris, précisant qu'elle réfléchissait à un "meeting web", un meeting virtuel que les Internautes pourraient suivre sans risque.

Meeting virtuel et événement en plein air

David Belliard, candidat écologiste pour Paris a également annulé son meeting prévu ce jeudi 12 mars. "Face au risque lié au coronavirus nous avons décidé, en responsabilité, d'annuler notre meeting prévu au Bataclan. Parce que notre priorité, c'est la santé et la protection des plus vulnérables", explique-t-il sur son compte Twitter. Il envisage d'organiser "un événement alternatif en plein air".

Dimanche 8 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré que tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes étaient interdits et les écoles des zones les plus touchées fermées, à l'issue d'un Conseil de Défense à l'Elysée.