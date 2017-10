Laval : plusieurs milliers de personnes attendues aux Foulées d'Octobre Rose

5ème édition de cette manifestation contre le cancer du sein. Elle aura lieu ce dimanche (15 octobre) avec plusieurs randonnées et courses au programme, mais aussi des animations et un concert du groupe Archimède, parrain de cette édition.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. 148 cas détectés chaque jour en France. Ce chiffre est en hausse malgré les campagnes de dépistage et les avancées de la recherche. Mais on le soigne de mieux en mieux car aujourd'hui 4 cancers sur 5 sont guéris. Même si on en guérit, le cancer laisse une trace, des traces, sur le corps des malades, dans la tête des malades et puis il y a bien sûr le choc pour tous les membres de la famille. Des traces indélébiles.

En mémoire de Myriam

Hervé Lepert connait tout ça, lui qui a eu la douleur de perdre un Être cher. Sa femme Myriam a été emportée il y a 3 ans par un cancer du sein. Alors il a décidé de poursuivre son combat pour faire avancer la recherche en récoltant le plus d'argent possible. Les Foulées d'Octobre Rose servent justement à récolter des dons chaque année pour la Ligue contre le cancer. L'an dernier, 30 mille euros avaient été récoltés. De l'argent récolté lors d'une grande journée de mobilisation, mais festive et sportive. On marche, on coure, seul ou en couple ou en famille. C'est 10 euros l'inscription. C'est ce dimanche (15 octobre) de 8 heures 45 à 12 heures 30 Square de Boston à Laval. Cette année, les Foulées d'Octobre Rose sont parrainées par le groupe lavallois Archimède. Les frères Boisnard donneront un concert acoustique la veille des Foulées, samedi (14 octobre) à 21 heures à l'Avant-Scène à Laval. C'est 25 euros le pack concert et Foulées. Au programme de ces Foulées : marche-randonnée de 5 kms dans Laval départ à 9 heures 45, course des familles à 10 heures 10, course des hommes à 10 heures 20 et course des femmes à 11 heures avec un grand lâcher de ballons roses. La billetterie se trouve à l'Office de Tourisme de Laval, avenue Robert Buron. Renseignements et inscriptions en ligne www.lesfouleesoctobrerose53.org.