Hoenheim : atteinte d'une leucémie, Nawäl lance un appel aux dons pour une greffe de la moelle osseuse

Nawäl, 22 ans, lance un appel aux dons de moelle osseuse pour guérir de sa leucémie aiguë. Un cancer du sang qui lui empêche de développer suffisamment de globules rouges et blancs. La maladie regagne du terrain et pousse la jeune fille à être hospitalisée cette semaine.

Nawäl Aloird, 22 ans, compte sur vous. Cette jeune femme originaire de Hoeneim, près de Strasbourg, souffre d'une leucémie aiguë rare. Un cancer du sang qui affecte sa production de globules blancs et rouges. Elle lance donc un appel aux dons sur les réseaux sociaux pour avoir une greffe d'une moelle osseuse.

Garder espoir

En attendant ce précieux donneur, Nawäl va de nouveau commencer une chimiothérapie ce mercredi au CHU de Strasbourg. Un traitement lourd et fatiguant, qui ne garantit pas une guérison complète. "Il y a beaucoup de risques que je sois en rémission pendant peu de temps et que je rechute, et donc de nouveau le cancer", souffle la jeune femme.

Ne pas trouver de donneur serait fatal pour elle : "Si je ne trouve pas de donneur, je risque de mourir." Son corps ne peut pas accepter toutes les greffes. Il faut que le donneur soit compatible. "C'est assez compliqué de trouver une personne compatible. Même neuf sur dix c'est risqué au niveau des infections", ajoute Nawäl. Une complication médicale qui l'obligerait alors à rester en chambre stérile.

De rares compatibilités

Pour le moment les médecins sont à la recherche des premières compatibilités, avant de pouvoir ouvrir des examens complémentaires pour assurer la greffe. Entre un frère et sa sœur, les chances de réussites sont de 25%. En revanche, entre deux individus pris au hasard, cela grimpe à une chance sur un million. L'opération se fait en 48 heures en bloc opératoire et avec anesthésie générale.

à lire aussi Des chercheurs du CHU de Tours prouvent le lien entre pesticides et leucémie

Pour s’inscrire au registre de donneur de moelle, il faut être âgée de 18 à 35 ans, être en bonne santé et faire des prélèvements de sanguins, salivaires et buccaux. Tous les informations sont sur https://www.dondemoelleosseuse.fr/questionnaire