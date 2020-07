Holvia Porc à Laval : 28 autres salariés positifs à la Covid-19

28 autres salariés de l'abattoir lavallois Holvia Porc ont été testés positifs à la Covid-19, en plus des deux premiers salariés déclarés le 26 juin dernier. L'abattoir est fermé jusqu'au 3 juillet précise l'agence régionale de santé.

L'abattoir Holvia Porc de Laval est fermé jusqu'à ce vendredi 3 juillet. Ce mercredi matin France Bleu Mayenne a appris que deux salariés ont été contaminés par le coronavirus le 26 juin dernier. Depuis une opération de dépistage a été organisée et c'est en fait 30 salariés qui sont malades.

60 tests ont été effectués ces dernières heures, et ils sont positifs pour 28 salariés d'après l'agence régionale de santé. Les malades sont aujourd'hui pris en charge et les personnes contacts sont en train d'être identifiées avec la direction et la médecine du travail.

Une deuxième série de prélèvements a commencé ce mercredi pour tester 151 autres personnes, "notamment celles travaillant dans les ateliers de découpe de l'abattoir" précise l'ARS. L'activité de l'entreprise est donc suspendue au moins jusqu'au 3 juillet. Holvia Proc procède à un "vide sanitaire" du site, c'est à dire des opérations de désinfection par exemple.

Holvia Porc est le leader de l’abattage des coches en France. Son siège est basé à Laval. C'est le deuxième abattoir touché par la Covid-19 après celui d'Azé près de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le 17 juin dernier, quatre employés avaient été contaminés, d'après l'agence régionale de santé.