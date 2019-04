Homéopathie : "le risque c'est de maintenir des malades dans l'illusion" dit le président de MG France en Haute-Vienne

Les défenseurs de l'homéopathie viennent lancent une pétition face aux académies de médecine et de pharmacie qui réclament le déremboursement de l'homéopathie. La Haute Autorité de Santé tranchera en juin, mais pour le président du syndicat MG France en Haute-Vienne, il faut arrêter les frais.

Haute-Vienne, France

Alors que les académies de médecine et de pharmacie réclament la fin du remboursement de l'homéopathie, la riposte s'organise du côté des fabricants, associations de patients et médecins homéopathes. Ils ont lancé une pétition sur internet, dans l'espoir de peser sur la décision de la Haute Autorité de Santé qui doit trancher d'ici le mois de juin. Pour réagir à ce débat, Jean-Christophe Nogrette, le président du syndicat MG France en Haute-Vienne, était l'invité de France Bleu Limousin ce lundi.

A titre personnel, le docteur Nogrette reconnaît qu'il n'a pas beaucoup utilisé l'homéopathie car il n'a pas de formation particulière dans ce domaine-là. "Je n'ai jamais observé que ce soit une catastrophe mais je n'ai jamais observé des résultats absolument spectaculaires" ajoute-t-il, en précisant qu'il se range donc à l'avis des académies de médecine et de pharmacie.

Si les scientifiques disent "ça ne marche pas, ça ne sert à rien", il faut se ranger à leur avis et ne plus rembourser car on n'a pas des moyens illimités.

Le président de MG France en Haute-Vienne assure que ce débat n'a rien à voir avec des problèmes de concurrence à ses yeux. Il pointe plutôt du doigt "le risque de maintenir des malades dans l'illusion qu'ils prennent un traitement efficace, alors qu'en fait ils prennent du sucre. S'ils ont une vraie maladie elle risque de s'aggraver."

L'engouement pour l'homéopathie doit-elle justifier le remboursement ?

Face à l'engouement grandissant des français pour l'homéopathie, Jean-Christophe Nogrette répond par l'ironie. "Ils ont parfaitement la liberté d'être vegans ou de manger sans gluten s'ils le veulent, c'est à la mode. C'est pas pour ça qu'on rembourse le régime vegan ou le régime sans gluten." Pour lui, il n'est donc pas question d'utiliser l'argent de la solidarité nationale "à l'aveuglette simplement pour faire plaisir."

Les défenseurs de l'homéopathie redoutent que les patients se tournent vers d'autres médicaments plus onéreux et donc plus chers pour la sécurité sociale. Pour Jean-Christophe Nogrette, c'est un faux problème car il estime que les malades se tournent surtout vers des solutions qui leurs permettent d'améliorer leur état de santé.

Je pense qu'on a mieux à faire que dépenser de l'argent pour des choses qui n'ont pas une efficacité démontrée.

Le président de MG France en Haute-Vienne relativise toutefois l'importance de l'avis que rendra la Haute Autorité de Santé sur l'homéopathie. Ce qui le préoccupe davantage, c'est que "la sécurité sociale se désengage du remboursement de prestations de santé qui sont indispensables". Il cite par exemple le domaine des orthèses, des prothèses, ainsi que les soins dentaires, les prothèses auditives et la lunetterie.