Hommage en image à Nancy aux soignants de la Covid-19

21-04-2020 En hommage au personnel soignant, cette photographie noir et blanc d'une infirmière en zone dite "propre" à quelques pas des patients atteints de Covid-19 dans le service de réanimation de la polyclinique de Gentilly - As a tribute to the nursing staff, this black and white photograph of a nurse in the so-called "clean" zone a few steps away from the Covid-19 patients in the intensive care unit of the Gentilly polyclinic.