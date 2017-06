Homo sapiens : notre espèce serait 100.000 ans plus vieille que ce que l'on croyait

C'est une découverte qui bouleverse les certitudes sur l'origine et l'évolution humaine : l'Homo sapiens remonterait finalement à plus de 300.000 ans, et son berceau ne serait pas seulement l'Afrique de l'ouest mais tout le continent, selon une étude publiée dans la revue Nature ce jeudi.

Des restes d'Homo sapiens, qui ressemblent à l'homme d'aujourd'hui, ont été mis au jour au Maroc et sont vieux de 300.000 ans, ce qui fait reculer de 100.000 ans les origines de notre espèce, selon une étude publiée ce jeudi dans la revue Nature.

Les restes de trois adultes, un enfant et un adolescent

"Cette découverte représente la racine même de notre espèce, l'Homo sapiens le plus vieux jamais trouvé en Afrique ou ailleurs", explique le Français Jean-Jacques Hublin, directeur du département d'Evolution humaine à l'Institut Max Planck de Leipzig (Allemagne) et coauteur des travaux. "Le nid de restes humains" a été découvert lors de fouilles entreprises en 2004 sur le site de Jbel Irhoud, dans le nord-ouest du Maroc. Des restes appartenant au moins à cinq individus : trois adultes, un adolescent et un enfant ont été retrouvés.

La face d'un de ces premiers Homo sapiens est la face de quelqu'un que l'on pourrait rencontrer dans le métro" - Les chercheurs qui ont découvert les restes d'Homo sapiens

Les chercheurs ont alors constaté que "la face d'un de ces premiers Homo sapiens est la face de quelqu'un que l'on pourrait rencontrer dans le métro". Jean-Jacques Hublin s'amuse à raconter que si l'homme de Jebel Irhoud portait un chapeau, on ne pourrait pas le différencier de nous. Sa boîte crânienne, par contre, est encore assez différente de celle de l'homme actuel. "Il reste encore une longue évolution avant d'arriver à une morphologie moderne", précise le professeur invité au Collège de France.

Des ancêtres plus seulement en Afrique de l'ouest mais sur tout le continent

Autre nouveauté : ce gisement est situé en Afrique de l'ouest. Jusqu'à présent, on pensait que le berceau de l'humanité moderne était localisé en Afrique de l'est. "Au lieu d'avoir un lieu d'origine dans une région restreinte d'Afrique, ce que l'on envisage plutôt, c'est un rôle de l'ensemble du continent africain dans l'émergence de notre espèce", indique à franceinfo Jean-Jacques Hublin. "Cet homme moderne qui nous ressemble beaucoup a probablement émergé avec des contributions de différentes populations africaines qui ont chacune acquis des mutations très favorables, qui ont fait de l'homme moderne ce qu'il est, avant qu'il ne sorte d'Afrique pour la première fois, il y a environ 120 000 ans", poursuit le paléoanthropologue.

Le consensus sur l'origine de notre espèce totalement remis en cause

"C'est une découverte qui change vraiment les manuels de paléontologie humaine parce qu'elle remet en cause un consensus sur l'origine de notre propre espèce", souligne Jean-Jacques Hublin. "On s'éloigne de plus en plus de cette vision linéaire de l'évolution humaine avec une succession d'espèces qui viennent les unes au bout des autres", complète le chercheur.