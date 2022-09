EN IMAGES Hôpital Bel-Air de Thionville : impressionnant exercice grandeur nature ce mardi

Exercice grandeur nature, ce mardi, à l'hôpital Bel Air de Thionville : les équipes du Samu et de l'hôpital, entourés d'observateurs des pompiers, des gendarmes, de la police et de l'Agence Régionale de Santé, ont simulé un accident catastrophe, pour tester leur réactivité et les protocoles à mettre en œuvre.

Contamination à un produit neurotoxique

Le scénario : un carambolage vient de se produire sur l'A31, un camion transportant un pesticide neurotoxique est impliqué. On compte une vingtaine de victimes, pour certaines contaminées par le produit qui s'est répandu sur le lieu de l'accident. Aussitôt, l'hôpital thionvillois est prévenu par téléphone. Et les premières victimes se présentent au sas des urgences.

Dans cette tente, les patients contaminés vont pouvoir se doucher entièrement, avant de rentrer dans l'hôpital. © Radio France - Julie Seniura

En cas de contamination chimique ou biologique de ce type, le plus important est de maintenir l'hôpital sain : de ne pas laisser le produit toxique contaminer tout l'établissement. Un parcours de décontamination est donc installé le plus vite possible à l'extérieur. "L'événement à l'origine de ces schémas d'organisation est l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo en 1995", explique le Dr Patrick Walkowiak, médecin urgentiste et référent NRBCE (Nucléaire Radiologique Biologique Chimique et Explosif) au CHR Metz-Thionville. "Il y avait eu environ une centaine de victimes directes, mais 8.000 victimes secondaires, essentiellement contaminées à l'hôpital St-Luke. Pour éviter cela, on ne fait plus rentrer de personnes contaminées dans l'hôpital".

Après une première décontamination d'urgence, les victimes sont enregistrées à l'extérieur de l'hôpital, en vue de leur admission. © Radio France - Julie Seniura

Chaîne de décontamination mobile

Une équipe d'urgentistes installe donc une tente de décontamination, à l'extérieur de l'hôpital, contenant des douches. L'eau et le savon permettront une décontamination complète des patients. Mais d'abord, les victimes doivent procéder à une première décontamination d'urgence : enlever leurs vêtements, tamponner toute leur peau exposée au produit avec des lingettes, et enfiler des blouses stériles. Ensuite, une équipe entièrement revêtue de combinaisons de protection procède au triage des patients : identité, gravité des blessures... Ce n'est qu'après leur passage dans la tente de décontamination qu'ils pourront entrer dans l'hôpital afin d'être soignés.

Une cinquantaine de personnels hospitaliers ont été mobilisés pour cet exercice, sans compter les victimes, jouées par des élèves infirmiers, comme Marion, emmitouflée dans sa couverture de survie : "Entre la théorie et la pratique, ça n'a rien à voir : il y a toujours des imprévus. C'est un vrai plus de participer à cet exercice pendant notre formation".

Les victimes ont reçu un kit de décontamination, avec des blouses, des gants, et des lingettes désinfectantes. © Radio France - Julie Seniura

Tout au long de l'exercice, les observateurs prennent des notes, saluent ce qui fonctionne et pointent les axes d'amélioration : "La fiche avec les images que l'on donne aux patients lors de la décontamination d'urgence pourrait être plus claire, on va la retravailler", note le Dr Anne Marand, référente Situations Sanitaires Exceptionnelles du CHR. "La tente a été correctement montée, mais on pêche encore un peu sur les raccords électricité, chauffage et eau dans la structure".

Les victimes vont procéder à une décontamination approfondie dans la tente, avant de pouvoir être admises à l'intérieur de l'hôpital. © Radio France - Julie Seniura

Le CHR Metz-Thionville organise un exercice NRBCE par an : celui de l'an dernier avait eu lieu à Mercy. "Après les attentats du World Trade Center, tout le monde était sur le pont concernant ces contaminations d'ampleur. Depuis, sans nouveaux événements de ce genre, on peut se relâcher", explique le Dr Philippe Alarcon, chef des urgences du CHR. "On a beaucoup été occupés par le Covid ces deux dernières années. Mais les établissements de santé doivent rester en vigilance permanente, c'est très important".