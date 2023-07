Hôpital Bel-Air de Thionville : moins de patients à l'accueil des urgences grâce au nouveau dispositif

Philippe Alarcon, chef du service des urgences de Thionville et Karine Siudi, une des cadres du service

Diminuer la pression sur le service des urgences de l'hôpital Bel-Air de Thionville. C'est l'objectif du nouveau dispositif de régulation mis en place il y a un peu plus de deux semaines. Depuis le 14 juin, adultes comme enfants doivent d'abord appeler le Samu avant d'entrer aux urgences.

115 patients par jour début juin aux urgences, chiffre en baisse

Début juin, les urgences accueillaient en moyenne 115 patients par jour. Depuis la mise en place du dispositif, ce chiffre a baissé en moyenne de 15%. Une nouvelle encourageante pour Philippe Alarcon, chef du pôle des urgences de Bel-Air :"15%, ça peut paraitre faible, mais ça permet aux équipes de travailler plus sereinement notamment avec les patients les plus âgés". Le médecin ajoute que les gens ne sont pas encore assez informés sur ce dispositif, ce qui peut créer quelques tensions à l'entrée des urgences. Thomas, l'agent d'accueil rappelle que ces tensions sont assez rares, et que tout se passe bien "dans l'ensemble".

L'entrée des urgences de l'hôpital Bel-Air de Thionville © Radio France - Cloé Geffroy

Sur place, une tente blanche est installée. Cette zone d'attente permet aux gens qui n'ont pas encore appelé le Samu de le faire. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone portable, un interphone permet aussi d'appeler le 15.

Une zone d'attente pour les patients devant les urgences © Radio France - Cloé Geffroy

Afin de diminuer encore plus la pression sur le service des urgences de l'hôpital Bel-Air, treize nouveaux infirmiers seront recrutés dans le courant de l'été.