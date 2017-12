L'hôpital central de Nancy veut réduire le temps d'attente de ses patients

Par Marie Roussel, France Bleu Sud Lorraine

Depuis le 7 décembre, si vous êtes victime d'une entorse ou d'une autre blessure dite "physique" : direction l'hôpital central de Nancy et non plus la clinique Emile Gallé. Elle maintient pour sa part les consultations sur rendez-vous et ses services "SOS Mains".