Hôpital Clocheville à Tours : dix-sept services se mettent en grève dès ce lundi

C'est une grève d'ampleur qui s'annonce à l'hôpital Clocheville, l'hôpital pour enfants de Tours. Une grève symbolique, les personnels étant assignés à leur poste, mais qui va quand même concerner dix-sept services. Cela donne la mesure du ras-le-bol des personnels, qu'ils soient infirmiers, aide-soignants ou agents administratifs.

Trois syndicats, SUD Santé Sociaux, la CGT et FO ont déposé un préavis de grève illimité, dès ce lundi, pour dénoncer les conditions de travail et leur impact sur les petits patients.

"On change deux ou trois fois de chambre un enfant parce qu'il y a des fermetures de lits"

Pour Anita Garnier, la déléguée syndicale SUD Santé Sociaux du CHRU de Tours, les agents n'en peuvent plus d'être rappelés sur leurs repos, leurs congés ou tout simplement de voir la prise en charge de leurs jeunes patients se dégrader. "Ils ne savent plus quoi dire aux familles. On change deux ou trois fois de chambre un enfant parce qu'il y a des fermetures de lits pour sous-effectif dans un service et on les emmène dans un autre service qui n'est pas forcément adapté, où il n'y aura pas la surveillance suffisante, faute de personnel également dans ce service. C'est de l'incompréhension de la part des familles".

Elle enfonce le clou. "Ce sont des retards de programmation d'intervention, des retards d'hospitalisation, ce sont des enfants qui, du fait de retards de blocs, sont laissés à jeun une journée, et puis finalement, on annonce aux parents le soir que l'intervention ne se fera pas. C'est tout ça qui se passe concrètement sur le terrain".

"Vous allez différer le biberon ou le repas parce que vous avez peu de temps"

Pour Anita Garnier, l'unique responsable, c'est le manque de moyens. Elle estime qu'il manque une bonne vingtaine de postes à Clocheville, tous métiers confondus. Car on ne s'occupe pas des plus jeunes comme les autres, rappelle Christelle Doussin. C'est la représentante syndicale de la CGT au CHRU de Tours. "Quand vous êtes en sous-effectif, que vous avez un bébé qui pleure mais que vous ne pouvez pas vous en occuper, que vous allez différer par exemple le biberon ou bien le repas parce que vous avez peu de temps, qu'il faut se dépêcher et qu'il faut quand même assurer les soins. Vous vous rendez compte de ce que subissent les petits patients et également les agents ? C'est horrible".

Les syndicats appellent les personnels, ainsi que la population, à se réunir dans la cour de l'hôpital ce lundi après-midi, à 14h30. Les réunions de négociation avec la direction n'ont pas permis d'avancée majeure pour l'instant.