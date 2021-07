Hôpital commun Tarbes-Lourdes : après les 210 millions annoncés par Emmanuel Macron le projet divise toujours

Le président du département des Hautes-Pyrénées, Michel Pélieu, a accueilli la nouvelle avec joie. Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière, pendant sa visite à Lourdes (Hautes-Pyrénées) lors du passage du Tour de France sur la commune, que l'État injecterait 210 millions d'euros dans le projet d'hôpital commun aux villes de Tarbes et de Lourdes, prévu à Lanne. C'est plus de 75 % du coût total de cette nouvelle structure, plus moderne. "C'est une très bonne chose, se réjouit Michel Pélieu, parce qu'aujourd'hui nous avons deux hôpitaux - celui de Tarbes et celui de Lourdes - en très mauvaise posture, à la corde, qui n'ont plus les moyens d'investir et perdent chaque année de l'argent dans des proportions très inquiétantes : entre 10 et 14 millions d'euros par an. D'où la nécessité de mettre un terme à cette hémorragie avec un hôpital commun qui concernera tous les habitants du département tout en respectant les hôpitaux de Lannemezan et Bagnères-de-Bigorre, qu'il n'est pas question de supprimer."

Moins de lits et de personnel soignant ?

Une dizaine d'opposants au projet se sont néanmoins rassemblés devant le conseil départemental, à Tarbes, ce mardi après-midi, pour exprimer leur inquiétude. "Cet hôpital commun va diminuer l'offre de soins dans le département, affirme le militant La France Insoumise José Navarro. 150 lits vont être supprimés et 170 emplois disparaîtront avec les hôpitaux de Tarbes et Lourdes". Un chiffre que ne confirme pas le président du département : "Ce sont des déclarations à l'emporte-pièce, mais nous n'avons pas encore d'information précise", indique Michel Pélieu.

Christian Agius, ancien conseiller municipal de Lourdes, opposé au nouvel hôpital, craint qu'il n'éloigne encore plus la population des lieux de soins. "Les hôpitaux de Tarbes et Lourdes se justifient au niveau de l'aménagement du territoire. Je suis contre le fait de fermer les hôpitaux de proximité. Sans cela, il ne restera plus rien à Lourdes. Ce sera le vide sanitaire".

Quand l'État apporte 210 millions d'euros au département pour construire un hôpital neuf, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer.

Michel Pélieu, président du département des Hautes-Pyrénées.

Pour Michel Pélieu la commune de Lanne, qui doit accueillir le nouvel hôpital, reste centrale dans le département et la priorité est "de moderniser l'offre de soins pour attirer des professionnels qualifiés." Selon lui, les Hautes-Pyrénées ne peuvent plus "continuer avec des hôpitaux qui perdent 14 millions d'euros par an", comme ceux de Tarbes et Lourdes. "Quand l'État apporte 210 millions d'euros au département pour construire un hôpital neuf, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer", conclut-il.

Malgré l'annonce d'Emmanuel Macron la construction et la mise en route de ce nouvel hôpital devrait prendre au minimum sept ans.