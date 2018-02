Arcachon, France

Le service des urgences de l'hôpital d'Arcachon vient de se réorganiser pour faire face à l'afflux des patients. En 15 ans le nombre d'admissions a quasiment doublé. De 18.000 passages aux urgences en 2014 on est passé à 32.000 passages par an. En cause, notamment, la démographie du Bassin d'Arcachon et du nord des Landes avec une population qui explose. Pour éviter des temps d'attente trop longs, l'hôpital vient donc de recruter des médecins supplémentaires et de changer ses habitudes de travail.

Temps moyenne d'attente aux urgences : quatre heures, soins compris. On est dans la moyenne nationale mais "l'idée c'est de faire mieux" explique le nouveau chef du service, le docteur Rémy Lapeyre. Avec sa direction il a mis en place depuis le 1er janvier dernier une nouvelle organisation.

5 médecins supplémentaires pour renforcer les 9 urgentistes de l'équipe

Ces forces supplémentaires travaillent désormais différemment. Pour éviter d'engorger inutilement les urgences l'un de ces docteurs assure l'accueil et l'orientation de patients. En clair, si vous venez pour un rhume, vous serez plus rapidement redirigé ailleurs. Dans le même temps les urgences d'Arcachon promettent un meilleur suivi des patients avec la création d'une consultation post-urgence. Un médecin dédié garde un oeil sur les dossiers. Il vous rappelle pour voir si tout va bien ou pour vous faire revenir pour changer un pansement.

Ouvrir un jour une maison médicale de garde

L'établissement réfléchit également à la mise en place d'une maison médicale de garde à côté des urgences pour rediriger les patients qui n'ont pas forcément besoin d'une prise en charge lourde. "Ce type de structure existe déjà à Libourne et Langon et elles ont fait leurs preuves" explique le docteur Rémy Lapeyre. Reste maintenant à convaincre les médecins généralistes du coin de prendre leur tour de garde, pas facile visiblement ...