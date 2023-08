Hôpital d'Argentan : la régulation des urgences, un réflexe à faire intégrer à tous

Sur les portes vitrées des urgences du centre hospitalier d'Argentan, une affiche ne laisse que peu de doute sur la marche à suivre en cas de problème de santé : "Avant de me présenter aux urgences, j'appelle le 15", peut-on lire.

Le dispositif n'a rien d'inédit. D'autres centres hospitaliers normands pratiquent ce filtrage par le SAMU. C'est la "régulation". Dernier en date : l'hôpital de Bayeux, qui restreint l'accès à son service des urgences, aux seuls malades qui sont d'abord passés par le 15, entre le 26 août et le 4 septembre 2023. Un procédé symptomatique d'un manque de moyen humain, un palliatif qui tend à se normaliser là où la pénurie est plus durable.

À Argentan, le dispositif est en place depuis l'automne 2022. "Le centre hospitalier d’Argentan a choisi de réguler dans la durée l’accès aux urgences par le SAMU pour orienter au mieux les patients vers les alternatives offertes par la médecine de ville, afin de préserver la capacité de prise en charge des patients urgents et de garantir la sécurité des soins en contexte de tension sur les effectifs médicaux", explique l'Agence régionale de Santé.

Communiquer pour faire intégrer "le réflexe 15"

Il n'est plus question à Argentan de communiquer sur l'ouverture ou la fermeture des urgences. "Afin de ne pas créer de confusion auprès du grand public dans les réflexes à adopter, l’hôpital d’Argentan a adapté sa communication pour insister sur le message de la nécessaire régulation préalable par le 15", assure l'ARS.

À l'entrée des urgences d'Argentan, le message est clair. Pour entrer, il faut appeler le 15. © Radio France - Léni Flouvat

La régulation devient progressivement, faute de mieux, la norme en cas de soucis de santé importants et immédiats. D'autres établissements de santé continuent de communiquer sur les ouvertures et les fermetures car elles ne représentent que de courts laps de temps, comme à Bayeux.

Dans le centre-ville d'Argentan, les avis divergent au sujet de la méthode employée. "Moi, j'appelle le 15. C'est mieux, ça permet d'éviter d'engorger les urgences", confie un passant. Carole, Argentanaise, est plus septique : "Je pense que c'est une erreur de ne pas plus parler d'ouverture ou de fermeture. On devrait être libre de pouvoir s'y rendre en cas de problème."

L'ARS rassure : "si le service d’urgences d’Argentan est en mesure d’accueillir, c’est vers lui que le patient sera orienté, si ce n’est pas le cas, une autre solution d’orientation sera retenue, toujours dans l’intérêt du patient et de la réponse efficace à son besoin."