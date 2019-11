Hôpital d'Aubenas : un centre d'appels pour gérer les 136 000 consultations

Aubenas - France

Jusque-là pour prendre rendez-vous à l'hôpital d'Aubenas, il fallait passer par le standard, souvent submergé. Le standard passait alors le service concerné. Nouvelle attente. Certains patients renonçaient.

Trois secrétaires médicales pour gérer les 136.000 rendez-vous

La direction a donc décidé de mettre en place un centre d'appels. Trois secrétaires médicales sont employées depuis lundi à temps plein pour répondre aux appels et caler des rendez-vous. Un soulagement pour les secrétaires médicales dans les services qui devaient prendre les rendez-vous mais aussi accueillir les patients et gérer une partie administrative. Désormais pour prendre un rendez-vous, il y a un numéro de téléphone unique : le 04 75 35 60 28.

L'hôpital d'Aubenas gère 136.000 consultations par an. Un chiffre très important pour un hôpital de cette taille. Il faut dire que les spécialistes libéraux sont de moins en moins nombreux et qu'il n'y a plus qu'une solution pour les habitants du Sud Ardèche : se rendre à l'hôpital.

Quatre services concernés

Pour débuter, le centre d'appels gère les rendez-vous de quatre services : la cardiologie, la néphrologie, la rhumatologie et la neurologie. Une quatrième secrétaire médicale devrait prochainement venir renforcer les effectifs. Le centre d'appels gérera alors les consultations de l'ensemble des services.