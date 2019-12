Hôpital d'Avignon : quand les blouses blanches s'essaient à la sophrologie

Avignon, France

Aider les blouses blanches à relâcher la pression, grâce à la sophrologie. Des séances étaient organisées pour elles et pour la première fois, ce jeudi, à l'hôpital d'Avignon. 90 personnes s'y sont inscrites. Elles étaient proposées de 10h à 15h par le Centre de formation de sophrologie relationnelle de Jonquerettes.

L'une de ces séances était d'ailleurs dirigée par Éliane Saint-Lary. Pendant une heure, elle a initié six infirmières à la sophrologie : "C'est une méthode corporelle. Ça veut dire qu'on passe par le corps pour relâcher un maximum de tensions", précise, en préambule la sophrologue. Pendant une heure, les participantes ont du réalisé une série d'exercices tournés, notamment, vers la respiration.

Éliane Saint-Lary est formatrice au Centre de formation en sophrologie relationnelle de Jonquerettes. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Léa, infirmière de 54 ans, a été conquise : "Ça fait du bien, ça détend vraiment, se réjouit-elle." Le temps de la séance, elle a réussi à mettre de côté les tensions suscitées par la charge de travail à laquelle elle et ses collègues sont confrontée quotidiennement. "On retourne travailler avec l'esprit détendu, et ça, ça change pas mal de chose", glisse Béatrice, 28 ans, et elle aussi infirmière.

L'expérience de cette séance de sophrologie pourrait être renouvelée l'année prochaine à l'hôpital d'Avignon.