Hôpital d'Avranches : les enfants vont au bloc en voiture

Pédale, levier de vitesse, klaxon, radio, tout y est ! Cette petite voiture - pilotée par l'enfant lui-même ou télé-guidée par un soignant - est destinée aux enfants de 4 à 8 ans. Elle sert à les détresser avant une opération ou un examen.

C'est plus ludique que de partir au bloc opératoire dans un lit d'hôpital. Ca les rassure et ca détresse aussi - et surtout ! - parents, raconte Jacqueline Hernandez, auxiliaire puéricultrice qui, avec Laura Proux infirmière, est à l'origine de cette démarche.